Η Groupama Ασφαλιστική παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Santé Secure, μια σύγχρονη και ευέλικτη λύση που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες για ουσιαστική και αξιόπιστη κάλυψη υγείας.

Το Santé Secure συνδυάζει υψηλό επίπεδο προστασίας με διαφάνεια και ευκολία, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο δίκτυο κορυφαίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και ευελιξία επιλογών και εκτός δικτύου.

Ενδεικτικά οφέλη & Ηighlights του προγράμματος Santé Secure

Δίκτυο Ειδικά Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Ανώτατο όριο κάλυψης €500.000 ανά νοσηλεία

Λίστα με ανώτατο όριο κάλυψης, ανά θεραπευτική διαδικασία για 495 θεραπείες

Θέση νοσηλείας Β’

Ετήσια απαλλαγή €1.500 (ή €750 σε ODS/ODC)

100% κάλυψη σε Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

(μετά την αφαίρεση της απαλλαγής και έως τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια της λίστας Θεραπευτικών Διαδικασιών)

80% κάλυψη σε Μη Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

(μετά την αφαίρεση της απαλλαγής και έως τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια της λίστας Θεραπευτικών Διαδικασιών)

100% κάλυψη σε κρατικά νοσοκομεία

100% κάλυψη σε εξωτερικά ιατρεία

(χωρίς απαλλαγή στα Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και έως τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια της λίστας Θεραπευτικών Διαδικασιών)

Επιδόματα χωρίς απαίτηση αποζημίωσης

Νοσοκομειακό επίδομα: €100/ημέρα (έως 5 ημέρες)

Χειρουργικό επίδομα (αναλόγως της βαρύτητας της επέμβασης)

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, προσφέροντας σαφείς όρους και, κυρίως, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και παροχών που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, σε μία εποχή όπου η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.