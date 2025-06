Share on Facebook

Σε μία κατάμεστη αίθουσα με έντονη κυρίως γυναικεία παρουσία, η εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας “Global Female Leaders Outlook” για το 2025 ξεκίνησε με τον Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα, να καλωσορίζει τους/τις παρευρισκόμενους/ες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμπερίληψης και της παρουσίας των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην αφετηρία του Global Female Leaders Outlook ως απόρροια της ανάγκης έκφρασης του παλμού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Η σημασία της συμπερίληψης και της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στην ηγεσία δεν αποτελεί πλέον μόνο στόχο – είναι προϋπόθεση για έναν βιώσιμο και δίκαιο επιχειρηματικό κόσμο. Και γι’ αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα». Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η KPMG πρωτοστατεί σε θέματα ισότητας, καθώς αποτελεί την πρώτη εταιρεία μεταξύ των “Big-4” που όρισε γυναίκα συνέταιρο το 1995, καθώς και πρώτη γυναίκα Senior Partner το 2024.





Τη σκυτάλη πήρε η Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα, η οποία παρουσίασε τα ευρήματα της φετινής έρευνας, Global Female Leaders Outlook 2025 που πραγματοποιείται από το 2018, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλό δείγμα στη φετινή έρευνα, με 90 σχεδόν συμμετοχές. Με κεντρικό μήνυμα «Με πυξίδα την ευελιξία και τις ψηφιακές δεξιότητες», η έρευνα εστίασε για το 2025 στις παρακάτω περιοχές:





Οικονομική προοπτική και στρατηγική

Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ESG και διαφορετικότητα

Η καριέρα των γυναικών σε μετάβαση

Η βία κατά των γυναικών στον ψηφιακό χώρο

Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες εμφανίζονται αισιόδοξες όσον αφορά στην προοπτική ανάπτυξης των εταιριών τους. Η αισιοδοξία για την ανάπτυξη της χώρας είναι μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, και παράλληλα, για την παγκόσμια οικονομικά, το τοπίο είναι ακόμη πιο απαισιόδοξο. Επίσης, οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα, θεωρούν ότι η πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Κλιματικής Αλλαγής δεν συγκαταλέγονται πλέον στους κορυφαίους κινδύνους.





Όσον αφορά στην «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακό Μετασχηματισμό», η Άρτεμις Πάνου, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια η επενδυτική προτεραιότητα στρέφεται κυρίως στην αγορά και υλοποίηση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό έχει τεθεί σε 2η προτεραιότητα, πολλές γυναίκες αναγνωρίζουν ότι ο απώτερος στόχος είναι να υπάρξει παραγωγική συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια και στο κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι οι οργανισμοί για κυβερνοεπιθέσεις, η εμπιστοσύνη στις αμυντικές δραστηριότητες των εταιριών συνεχώς αυξάνεται.

Στον πυλώνα «ESG και διαφορετικότητα», δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι παρά τα χρόνια προσπαθειών, η αύξηση της αξίας των πρωτοβουλιών ESG εξακολουθεί να παραμένει βασική πρόκληση. Όπως συμπεραίνεται από την έρευνα, αν και προσθέτει αξία στον τομέα της επικοινωνίας, σπάνια γίνεται αντιληπτό ως εργαλείο άμεσης δημιουργίας αξίας. Αυτό δείχνει ότι η στρατηγική ενσωμάτωσή του στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας εξακολουθεί να υστερεί. Άλυτο παραμένει επίσης το πρόβλημα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ φύλων, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρείται στα περιστατικά διακρίσεων και προκαταλήψεων με σχεδόν τα δύο τρίτα των συμμετεχουσών παγκοσμίως και στην Ελλάδα να δηλώνουν ότι τα έχουν βιώσει στο εργασιακό τους περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε ότι η σκληρή δουλειά και το υψηλό επίπεδο προσωπικών φιλοδοξιών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία μεταξύ των γυναικών παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Παράλληλα, στους καθοριστικούς παράγοντες επαγγελματικής επιτυχίας, η πλειοψηφία των γυναικών υπογράμμισε τη σημασία ενός ισχυρού δικτύου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τελευταία και νέα θεματική της έρευνας «Η βία κατά των γυναικών στον ψηφιακό χώρο», μια παράμετρος, άκρως σημαντική και επίκαιρη, όπως τόνισε η Άρτεμις Πάνου. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχουσών κάνει χρήση αυτών για επαγγελματικούς λόγους και ειδικότερα για την ενίσχυση της δικτύωσής τους με άλλους επαγγελματίες.

Σε συνέχεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, έλαβε χώρα το πρώτο πάνελ συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν οι Ζωζέτα Μηλιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Anna Νatsvlishvili, CEO and Co-Founder, Morphoses, Δημήτρης Παπαδημητριάδης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Ρούλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager, Alpha Bank. Τη συζήτηση συντόνισε η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Η Πέγκυ Βελλιώτου, κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο ποσοστό ισότητας φύλων στο δυναμικό της KPMG με 48% άνδρες και 52% γυναίκες, έδωσε το παλμό στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, «καριέρα των γυναικών σε μετάβαση και δεξιότητες που πρέπει να έχουν». H ίδια, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και στρατηγική διορατικότητα από ποτέ. Οι ηγετικές ικανότητες, η ανθεκτικότητα και η ξεκάθαρη κατεύθυνση είναι αρετές απαραίτητες για την ηγεσία στη σημερινή πραγματικότητα.»





Η Ζωζέτα Μηλιοπούλου, υπογράμμισε ότι «τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικά και είναι από τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύσσει κάποιος», και τόνισε ότι εκτός από τη δικτύωση, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίζεται η σημασία της στρατηγικής, δηλαδή η εναρμόνιση προσωπικών και εταιρικών στόχων. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η στρατηγική δείχνει ότι τοποθετείς τους στόχους και τη συνεισφορά σου σε σχέση με τις ανάγκες του οργανισμού. Έτσι μπορεί κάποιος να είναι πολύ πιο χρήσιμος και αποδοτικός στη σκληρή δουλειά που κάνει».

Τη σκυτάλη πήρε η Ρούλη Χριστοπούλου, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το κομμάτι της γυναίκειας ηγεσίας δεν χαρτογραφεί απλά την καριέρα με τίτλους, αλλά με ικανότητες οι οποίες αναδύονται μέσα από μεταβαλλόμενες συνθήκες.



Μια διαφορετική οπτική στη συζήτηση έφερε η Άννα Νatsvlishvili, αναφερόμενη στις δεξιότητες που ζητούνται στις start up εταιρείες. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα ως πρώτη απαραίτητη δεξιότητα, καθώς επίσης να υπάρχει δυνατό κίνητρο και αγάπη. Στη συνέχεια πρόσθεσε την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία, ως δύο ακόμη σημαντικές δεξιότητες.

Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, από την άλλη πλευρά, αγγίζοντας ψυχιατρικά το ζήτημα αυτό, υπογράμμισε ότι υπάρχουν «παρενέργειες» όλων όσων καταγράφει η έρευνα. «Η σκληρή δουλειά δεν είναι απλά ένα ζήτημα επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά ένα ζήτημα υπαρξιακής επιβίωσης». Όπως ανέφερε, η ανθεκτικότητα που προκύπτει μέσα από την μεγάλη αυτή προσπάθεια, μπορεί να καταλήξει σε έναν αόρατο καταναγκασμό. Το ερώτημα λοιπόν, σύμφωνα με τον Δημήτρη, δεν είναι αν μπορούν οι γυναίκες να πετύχουν αλλά αν υπάρχει κάποιο ψυχικό τίμημα για τις γυναίκες στο διαμοιρασμό των ρόλων.

Στη συνέχεια η Πέγκυ Βελλιώτου επικεντρώθηκε στη θεματική της Τεχνητής Νοημοσύνης, απευθύνοντας τον λόγο στην Άννα Νatsvlishvili με το ερώτημα «ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα». Σύμφωνα με την ίδια, «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση στο τομέα του “personalization”, στην αποδοτικότητα, μέσω της ανάλυσης δεδομένων και στο πόσο γρήγορα μπορεί μια διαδικασία να επιτευχθεί, και τέλος, στην αποτελεσματικότητα».

Η Ρούλη Χριστοπούλου τοποθετήθηκε, δηλώνοντας ότι σε έναν μεγάλο οργανισμό, πρέπει η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντιμετωπίζεται ως ένα έργο τεχνολογικής αναβάθμισης και πολιτιστικής μετάβασης. «Δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο που δουλεύουμε αλλά με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, οργανωνόμαστε και με τον τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις». Παράλληλα, υπογράμμισε το γεγονός ότι πρέπει να επιτευχθεί μια «χρυσή ισορροπία» προκειμένου να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και να υπάρχει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο να μπορεί να στοχάζεται, να κρίνει, και να αξιολογεί.

Όσον αφορά στην παρουσία της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης, η Ζωζέτα Μηλιοπούλου, μεταξύ άλλων δήλωσε, «Πρέπει εμείς οι άνθρωποι της εκπαίδευσης να μάθουμε καλύτερα από τους φοιτητές την Τεχνητή Νοημοσύνη, να αλλάξουμε τους τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης.»

Από την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, στην ανάπτυξη και την επένδυση στην τεχνολογία, ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης ανέφερε ότι σύμφωνα με έρευνα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), η συστηματική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μειώνει την εγκεφαλική λειτουργεία κατά 47%, οριζόντια και κάθετα.

Η συζήτηση μετατοπίστηκε στη θεματική της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, με τη Ρούλη Χριστοπούλου να υπογραμμίζει ότι η συζήτηση για την ισότητα των φύλων στις ηγετικές θέσεις δεν πρέπει να γίνεται πλέον στην βάση της εκπροσώπησης αλλά στη βάση της απόδοσης. Τόνισε ότι «Η έρευνα μας δείχνει ότι μιλάμε για ισότητα όχι επειδή είναι πολιτικά ορθό αλλά επειδή είναι “business value”». Όπως σχολίασε, «Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αλλά αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη ηγεσία. Οι περισσότερες γυναίκες οδηγούν σε μια καλύτερη ηγεσία. Δεν μπορούμε το 2025 να μιλάμε για διοικητικά συμβούλια και για ηγετικές θέσεις αν δεν υπάρχει συμπερίληψη, διαφορετικότητα κι αν δεν εκπροσωπείται η μισή μερίδα του πληθυσμού της κοινωνίας».

Όπως τόνισε σχετικά η Ζωζέτα Μηλιοπούλου «Η GenZ είναι ιδιαίτερα αφυπνισμένη με το θέμα της ισότητας φύλων. Μεγάλο ποσοστό των αγοριών είναι πολύ υποστηρικτικό απέναντι στα συνομήλικα κορίτσια της γενιάς τους. Τοποθετούνται πολύ πιο ενεργά υπερ των δικαιωμάτων των γυναικών».

Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης τόνισε, «Δεν χρειάζεται μια δίκαιη κοινωνία με ηρωΐδες, αλλά η δημιουργία συστημάτων που επιτρέπουν στις γυναίκες να δείχνουν αυτό που πραγματικά είναι χωρίς να προσπαθούν να υπερ-προσαρμόσουν τον εαυτό τους για να χωρέσουν στη κοινωνία».

Το θέμα αυτό στις startups εταιρείες είναι ακόμα πιο έντονο, όπως ανέφερε η Άννα Νatsvlishvili, με το 13% των founders να είναι γυναίκες.



Η συζήτηση έκλεισε με την θεματική «Ψηφιακή βία κατά των γυναικών», μια νέαπροσθήκη στην φετινή έρευνα. Σύμφωνα με την Ζωζέτα Μηλιοπούλου, η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρίζει κάποιος τι είναι πραγματικός κίνδυνος και έπειτα να λαμβάνονται αποφάσεις με κριτήριο τη λογική και τη συζήτηση.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, ανέφερε, «Είναι ένα πρόβλημα κουλτούρας και γι’ αυτό πρέπει οι εταιρείες να δείχνουν μηδενική ανοχή, να υπάρχουν οι μηχανισμοί για καταγγελίες, καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση».

Ή Άννα Νatsvlishvili τόνισε τον ρόλο που οφείλει να έχει ο γονέας, μπαίνοντας στη διαδικασία να κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή ενός νέου με συζήτηση και όχι με απαγόρευση. Σύμφωνα με την ίδια, όσο το Cyber Bullying εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονο, η αυθεντικότητα στη ζωή τους παύει να υπάρχει. Τη συζήτηση ολοκλήρωσε ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, υπογραμμίζοντας ότι η εποχή που ζούμε είναι ναρκισσιστική και είμαστε δέσμιοι της εικόνας μας. Πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκριση του εαυτού μας με τους άλλους να σταματήσει.

Με θέμα συζήτησης «Η ματιά των CEOs μέσα από το ψηφιακό μετασχηματισμό, την κοινωνία και τις συνεχείς προκλήσεις», η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Microsoft Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, και η Σάρρα Σαλμόνα, Managing Director Greece, Member of the Group Executive Management Team, Hoist Finance, συνομίλησαν με την Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, για την οικονομική προοπτική και στρατηγική των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, τη σημασία της ηγεσίας σε απαιτητικούς καιρούς και πολλά άλλα επίκαιρα ζητήματα που ανέδειξε η έρευνα της KPMG.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ερώτημα «Τι σημαίνει γυναικεία ηγεσία, και αν συναντούν διαφορές στην ηγεσία ανδρών ηγετών». Η Γιάννα Ανδρονοπούλου,θεωρεί ότι υπάρχουνκοινά στοιχεία με την ηγεσία ανδρών ηγετών αλλά και μερικές διαφορές, «Έχουμε μάθει να ακούμε τα συναισθήματά μας λόγω πολλαπλών ρολών που αναλαμβάνουμε στην καθημερινότητα και γινόμαστε πιο οργανωτικές και ανθεκτικές, ακολουθώντας μια λογική στρατηγικής σκέψης», τόνισε. Η Σάρρα Σαλμόνα, προσέθεσε ακόμη ότι ηγυναικεία προσέγγιση μπορεί να φέρει στον εργασιακό χώρο μια πιο ισορροπημένη και συνεργατική μορφή ηγεσίας, που μαζί με την ανδρική, βοηθάει τις ομάδες να αναπτυχθούν ακόμα καλύτερα.

Η συζήτηση στη συνέχεια επικεντρώθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και συγκεκριμένα στο πως μπορούμε να ανταποκριθούμε ο καθένας ξεχωριστά σε αυτές τις προκλήσεις και ποια είναι η ευθύνη των εταιρειών και της πολιτείας. Σύμφωνα με την Γιάννα Ανδρονοπούλου, η εκπαίδευση και η κουλτούρα συνεχούς μάθησης, ανεξαρτήτως ηλικίας είναι εφόδια απαραίτητα, παρόλα αυτά είναι αναγκαία η συνεργασία ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες εταιρείες να κατανοήσουν τις αλλαγές και να δουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να είναι πιο ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με την Σάρρα Σαλμόνα, η τεχνολογία αυτοματοποιεί διαδικασίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, έχει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων, επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες, καθώς και τη διαχείριση δεδομένων και φέρει και την καινοτομία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ενώ κάποιος θα έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στον τομέα αυτό, στην πραγματικότητα δεν είναι. Εταιρείες που προσπαθούν να βρουν λύση στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας, δημιουργούν εξαιρετικά προϊόντα, που προσφέρουν λύσεις που πιθανόν να μην υπάρχουν στο εξωτερικό».

Σχετικά με την αντιμετώπιση διακρίσεων και προκαταλήψεων στον επαγγελματικό χώρο, η Γιάννα Ανδρονοπούλου ανέφερε ότι υιοθέτησε προγράμματα που βοηθάνε ή ετοιμάζουν καλύτερα τις γυναίκες ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν συγκεκριμένους ρόλους. Η Σάρρα Σαλμόνα μίλησε για τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας με την ομάδα, ώστε μέσω της ανατροφοδότησης να διαπιστώνεται η προκατάληψη που έχει επηρεάσει τυχόν διαφορετικό χειρισμό καταστάσεων.

Το λόγο συνέχισε να έχει η Σάρρα Σαλμόνα, αναφερόμενη στις δεξιότητες που αναζητάει ο κλάδος της, τόνισε την προσαρμοστικότητα, την ευελιξία, καθώς και τη διάθεση για συνεχή μάθηση και εξέλιξη, κριτική σκέψη, επικοινωνία και ανάληψη πρωτοβουλιών. Όσον αφορά στις δεξιότητες που σήμερα βρίσκονται σε μικρότερη προτεραιότητα και αποφεύγονται, πρόκειται σύμφωνα με την Γιάννα Ανδρονοπούλου, για την αυθεντία χωρίς ικανότητα συνεργασίας και το micromanagement.

Η ημέρα έκλεισε με τις δύο κυρίες να δίνουν μια συμβουλή στις νέες ηγέτιδες.Για τη Σάρρα Σαλμόνα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δικτύωση και η δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης και για την Γιάννα Ανδρονοπούλου, χρειάζεται οι νέες ηγέτιδες να κυνηγάνε τα όνειρα τους με σχέδιο και να μην διστάζουν.

Την εκδήλωση υποστήριξε η εταιρεία WELLA COMPANY.

Βασικά σημεία της έρευνας “2025 Global Female Leaders Outlook”



Σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, οι προτεραιότητες των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αλλάζουν. Το 2025, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία έναντι των θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR): το 56% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και το 55% στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στην τεχνολογία, έναντι του 44% παγκοσμίως και 45% στην Ελλάδα που δίνει έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό.





Η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζεται ως εργαλείο αυτοματοποίησης διαδικασιών, μείωσης κόστους και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ η εκπαίδευση και η διατήρηση ταλέντου κατατάσσονται χαμηλότερα στην ατζέντα.

Η ευελιξία ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για τις εταιρείες

Η αλλαγή προτεραιοτήτων συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές προκλήσεις και την αυξανόμενη ανησυχία για γεωπολιτικές εντάσεις και κανονιστικά εμπόδια, τα οποία οι συμμετέχουσες αναγνωρίζουν ως τους σημαντικότερους κινδύνους. Το 84% παγκοσμίως και 89% στην Ελλάδα θεωρεί ότι η ευελιξία και η ικανότητα προσαρμογής είναι βασικά στοιχεία ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, «Οι συμμετέχουσες της έρευνας Global Female Leaders Outlook 2025 αναδεικνύουν με εντυπωσιακό τρόπο τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που είναι καθοριστικά για τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις σήμερα: σκληρή δουλειά, ηγετικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη και υψηλό επίπεδο προσωπικής φιλοδοξίας.»,

Παράλληλα, οι κίνδυνοι που αφορούν το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό δεν βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής, παρά τη μακροπρόθεσμη σημασία τους. Μόνο το 53% γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 39% στην Ελλάδα δηλώνει ότι η εταιρεία τους διαθέτει διαφανή στοιχεία για ίση αμοιβή, ενώ τα 2/3 των γυναικών έχουν βιώσει διακρίσεις ή προκαταλήψεις στο εργασιακό περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια.

Νέα αντίληψη για την ηγεσία

Η αντίληψη των ίδιων των γυναικών για το τι σημαίνει επιτυχία αλλάζει. Η σκληρή δουλειά -αύξηση +77% σε σχέση με το 2023 παγκοσμίως και για την Ελλάδα +407% και η προσωπική φιλοδοξία-αύξηση +58% παγκοσμίως και +1600% για την Ελλάδα-) κατατάσσονται πλέον ως σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας. Παρότι δεξιότητες όπως η στρατηγική σκέψη και η επικοινωνία παραμένουν σημαντικές, η αποδοτικότητα, η επιμονή και η απόδοση παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων.

Η πορεία καριέρας επίσης αλλάζει: όλο και λιγότερες γυναίκες αναζητούν εξέλιξη αλλάζοντας εταιρεία. Αντιθέτως, η εσωτερική εξέλιξη και ανέλιξη αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας. Ταυτόχρονα, η σημασία των προσωπικών δικτύων αυξάνεται σημαντικά – Τα 2/3 των γυναικών θεωρούν την προσωπική δικτύωση κρίσιμο εργαλείο εξέλιξης, με το 81% παγκοσμίως και 86% στην Ελλάδα να χρησιμοποιεί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αισιοδοξία παρά το ασταθές περιβάλλον: Οι επιχειρηματίες εμφανίζονται βέβαιοι για την αύξηση εσόδων και απασχόλησης



Παρά την έντονη αβεβαιότητα, οι οικονομικές προβλέψεις παραμένουν σταθερές: 9 στις 10 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αναμένουν αύξηση εσόδων και εργαζομένων στα επόμενα τρία χρόνια. Ενώ οι συμμετέχουσες εξακολουθούν να αξιολογούν με επιφυλακτικότητα την παγκόσμια οικονομία, εμφανίζονται σημαντικά πιο αισιόδοξες για τις εταιρείες και τον κλάδο τους.

Το παραπάνω χάσμα υποδηλώνει ότι πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσονται ανεξάρτητα από εξωτερικές επιρροές – αξιοποιώντας την τεχνολογία, ενισχύοντας την οργανωτική τους ανθεκτικότητα και υιοθετώντας ένα σύγχρονο μοντέλο ηγεσίας.

Συνοπτικά, παρακάτω 13 καίρια ευρήματα της έρευνας:

9 στις 10 συμμετέχουσες παγκοσμίως και στην Ελλάδα αναμένουν αύξηση εσόδων τα επόμενα τρία χρόνια.

αναμένουν τα επόμενα τρία χρόνια. H πλειονότητα των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα θεωρεί ότι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας.

παγκοσμίως και στην Ελλάδα θεωρεί ότι είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας. Στην Ελλάδα τ ο 45% επενδύει στην ανάπτυξη των εργαζομένων και το 55% στις νέες τεχνολογίες .

στις . 80% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 90% στην Ελλάδα αναμένει ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον αριθμό των θέσεων εργασίας, αλλά απαιτεί αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και αναμένει ότι δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον αριθμό των θέσεων εργασίας, αλλά απαιτεί αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης : Ασφάλεια και συμμόρφωση, τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση, διάδοση παραπληροφόρησης (fake news).

για τις επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση της : Ασφάλεια και συμμόρφωση, τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση, διάδοση παραπληροφόρησης (fake news). Λιγότερες από τις μισές γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως και στην Ελλάδα είναι σίγουρες ότι η εταιρεία τους θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους ESG έως το 2030 .

που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως και στην Ελλάδα είναι σίγουρες ότι η εταιρεία τους θα καταφέρει να πετύχει τους . Σχεδόν τα δύο τρίτα των συμμετεχουσών παγκοσμίως και στην Ελλάδα δηλώνουν ότι έχουν βιώσει προκαταλήψεις και διακρίσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια.

δηλώνουν ότι έχουν στο εργασιακό τους περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια. Το 53% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως αναφέρει ότι υπάρχει διαφάνεια για την ίση αμοιβή στις εταιρείες τους . Ωστόσο, στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο (32%).

αναφέρει ότι υπάρχει . Ωστόσο, στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο (32%). Σκληρή δουλειά (50% για τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 71% στην Ελλάδα) και ηγετικές ικανότητες (49% για τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 37% στην Ελλάδα) τα απαραίτητα χαρακτηριστικά επιτυχίας.

τα απαραίτητα χαρακτηριστικά επιτυχίας. Το 82% των γυναικών παγκοσμίως και το 91% στην Ελλάδα χρειάστηκε να αλλάξει εταιρεία στο παρελθόν για να εξελιχθεί επαγγελματικά.

χρειάστηκε να στο παρελθόν για να εξελιχθεί επαγγελματικά. 81% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως και 86% στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο τα χρησιμοποιεί τακτικά.

χρησιμοποιούν τα για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο τα χρησιμοποιεί τακτικά. Το 36% παγκοσμίως και το 44% στην Ελλάδα έχει υπάρξει θύμα ψηφιακής βίας από συναδέλφους ή υφισταμένους.

από συναδέλφους ή υφισταμένους. 57% των γυναικών παγκοσμίως και 51% στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν αντιληφθεί αύξηση των περιστατικών ψηφιακής βίας κατά των γυναικών τα τελευταία τρία χρόνια.

