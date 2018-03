H 1η ασφάλιση κατά παραγγελία για drones από την Flock και την Allianz

Το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης on demand για την κάλυψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη δημιούργησε η νεοφυής εταιρεία Flock με την Allianz. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο ακολουθεί την λογική pay as you drive στο αυτοκίνητο, μόνο που εν προκειμένω είναι pay as you fly.

Η πλατφόρμα είναι συμβατή με iOS και Android και η ασφάλιση γίνεται από την πλατφόρμα της Flock ξεκινώντας από τα 7 δολάρια. Παρομοιάζοντας την ευκολία στην απόκτηση ασφαλιστικής κάλυψης για drones με το να καλέσεις ένα uber, η Flock αναφέρει ότι χρειάζεται μόλις ένα λεπτό να χτίσεις ένα προφίλ και να αγοράσεις ασφάλιση περιεχομένου και αστικής ευθύνης.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι tailor made για τις ανάγκες της κάθε πτήσης και επιτρέπουν στους συμβαλλόμενους να επιλέξουν τη διάρκεια της ασφάλισης από 1 έως 8 ώρες και την κάλυψη από 1,4 εκατ. δολ. έως 13,9 εκατ. δολ. Θυμίζουμε ότι η Flock είχε ανακοινώσει και τη συνεργασία της τον Ιούλιο του 2017 με την Allianz μέσω της οποίας γίνονται τα συμβόλαια της για drones στο Ηνωμένο Βασίλειο.