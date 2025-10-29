Ο τυφώνας melissa σάρωσε την Τζαμάικα. Η Καραϊβική βιώνει μια άνευ προηγουμένου τραγωδία. Ο τυφώνας ενισχυμένος στην κατηγορία 5, έπληξε την Τζαμάικα, προκαλώντας καταστροφές τέτοιες που δεν έχουν καταγραφεί στη νήσο από το 1851. Οι σφοδροί άνεμοι των 295 χιλιομέτρων την ώρα (185 mph) και οι κατακλυσμιαίες βροχές μετέτρεψαν το τροπικό νησί σε ζώνη εκτεταμένης καταστροφής.

O τυφώνας Melissa αναβαθμίστηκε ραγδαία ξεκίνησε από το νοτιοδυτικό τμήμα της Τζαμάικα, κοντά στο New Hope, με ανησυχητικά αργή ταχύτητα, γεγονός που πολλαπλασίασε την καταστροφική του δράση.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει την αργή και επίπονη διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών, με τον απολογισμό να είναι ήδη βαρύς. Συνολικά στην Καραϊβική, ο τυφώνας ευθύνεται για επτά θανάτους, εκ των οποίων τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι υλικές ζημιές και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι καταστροφικές:

Υποδομές: Στέγες κτιρίων ξηλώθηκαν, βράχοι και δέντρα έπεσαν, καθιστώντας πολλούς δρόμους αδιάβατους και αποκόπτοντας ολόκληρες κοινότητες.

Πλημμύρες: Πολλές περιοχές, ιδίως ο νοτιοδυτικός δήμος του St. Elizabeth, αναφέρθηκαν ότι βρέθηκαν «κάτω από το νερό», με τις πλημμύρες να παγιδεύουν οικογένειες στα σπίτια τους.

Ενέργεια & Υγεία: Περισσότεροι από 540.000 πελάτες (το 77% της χώρας) έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές, ενώ ένα από αυτά έμεινε χωρίς ρεύμα, αναγκάζοντας την εκκένωση 75 ασθενών.

Προστασία: Περίπου 15.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο στις 850 δομές προσωρινής φιλοξενίας που είχαν ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση, η οποία είχε διατάξει υποχρεωτικές εκκενώσεις σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Ο Πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καμία υποδομή στην περιοχή δεν μπορεί να αντέξει Κατηγορία 5. Το ερώτημα τώρα είναι η ταχύτητα της ανάκαμψης. Αυτή είναι η πρόκληση».