Η Εθνική Ασφαλιστική, με συνέπεια στην αποστολή της να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία, στήριξε και φέτος, ως Επίσημος Χορηγός, τον 17ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού Greece Race for the Cure, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Η διοργάνωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετέχοντες, γεμίζοντας το κέντρο της Αθήνας με μηνύματα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης. Η Εθνική Ασφαλιστική έδωσε δυναμικό «παρών», για 3η χρονιά, με μια ομάδα 70 ατόμων, στέλνοντας μήνυμα στήριξης σε όσους δίνουν τη δική τους μάχη.

Το «Τείχος Ευχών» της Εθνικής Ασφαλιστικής, που φιλοξενήθηκε στον χώρο της διοργάνωσης, συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ενδυνάμωσης από τους συμμετέχοντες, μετατρέποντας έναν απλό τοίχο σε ένα ζωντανό σύμβολο συλλογικής υποστήριξης. Η κα Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στην Εθνική Ασφαλιστική, η υποστήριξη του Greece Race for the Cure είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κοινωνικό μας ρόλο και την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία.

Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που συμβάλλουμε σε μια διοργάνωση η οποία ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από το κοινό μήνυμα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αλληλεγγύης. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό όσων χρειάζονται τη στήριξή μας, με σταθερό στόχο μια κοινωνία πιο δυνατή, πιο αισιόδοξη και πιο ανθρώπινη». Με δράσεις όπως αυτή, η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενεργός κοινωνικός εταίρος, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.