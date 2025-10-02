Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd., στήριξε για άλλη μια χρονιά το Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ως ο Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο και απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 4–15 ετών. Προσέλκυσε πάνω από 12.000 επισκέπτες, προσφέροντας ένα διήμερο γεμάτο φαντασία και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια. Ήταν η τρίτη συνεχομένη χρονιά που η Eurolife FFH βρέθηκε στο πλευρό της διοργάνωσης.

Με κεντρικό θέμα το περιβάλλον, το φετινό πολυθεματικό φεστιβάλ ανέδειξε τη σχέση των παιδιών με τη φύση μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων: θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χορός, κινηματογράφος, αφηγήσεις, εικαστικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα συνέθεσαν ένα πολύχρωμο σύνολο εμπειριών που ενθάρρυναν τη συμμετοχή, την έκφραση και τη σύνδεση των παιδιών αλλά και των μεγάλων με τον πολιτισμό και την οικολογική συνείδηση.

Η Eurolife FFH, ως ο Μεγάλος Χορηγός του φεστιβάλ, ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης να δημιουργήσει μια εμπνευσμένη και προσβάσιμη εμπειρία για παιδιά και οικογένειες. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετείχε με δική της δράση, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες του φεστιβάλ. Το εργαστήριο «Αξία έχει… να προστατεύουμε όσα αγαπάμε!», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα Λούπες, προσκάλεσε όλα τα παιδιά να ανακαλύψουν την τέχνη της μεταξοτυπίας, μία από τις αρχαιότερες τεχνικές τυπώματος. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τυπώσουν μοναδικά σχέδια πάνω στα παλιά τους μπλουζάκια, αλλά και παλιές αφίσες του Μουσείου, συνδέοντας έτσι τη δημιουργικότητα με την έννοια της επαναχρησιμοποίησης και της φροντίδας για το περιβάλλον.

Για την Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες στην Ελλάδα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που δίνουν χώρο στη δημιουργικότητα και το παιχνίδι. Η σταθερή συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η στήριξη του Cycladic Kids Festival για τρίτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά στις τέχνες και τον πολιτισμό.