H Ευρωπαϊκή Πίστη βραβεύει τους κορυφαίους συνεργάτες της στην Κρήτη

Βραβεύσεις των κορυφαίων παραγωγικά συνεργατών της σε ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων δημιουργίας, ανάπτυξης και προσφοράς της στην Ελληνική Κοινωνία.

Στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, βραβεύτηκαν για την παραγωγική τους δραστηριότητα κατά το 2016 ο κ. Ν. Μαρινάκης, ο κ. Ν. Χανιωτάκης, ο κ. Α. Τζουρμπάκης, ο κ. Μ. Βολυράκης, ο κ. Ε. Λύτινας, ο κ. Ε. Κουνελάκης, καθώς και οι εταιρίες Φραγκιαδάκης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε., Δερμιτζάκης Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε., Trust US Insurance M. IKE και Μιχελουδάκης Μ. – Παπαδάκης Ελ. Ο.Ε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Πίστης, στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο κ. Χ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, η κα. Β. Ρούσση Εμπορική Διευθύντρια και ο κ. Γ. Γκοτζαγεώργης Διευθυντής Marketing & Υποστήριξης Δικτύου Πωλήσεων. Η Εταιρία, με αφορμή τον εορτασμό των 40 ετών παρουσίας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσοι την εμπιστεύτηκαν από το 1977 έως και σήμερα, έχει δημιουργήσει μια σειρά από above και below the line ενέργειες με κεντρικό μήνυμα «Ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Όλες οι ενέργειες προς τους Συνεργάτες, τους Ασφαλισμένους, το Προσωπικό Εσωτερικών Υπηρεσιών και τους Μετόχους, έχουν ως στόχο όχι μόνο να «φωτίσουν» την ξεχωριστή αυτή επέτειο, αλλά και να αναδείξουν περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ασφαλιστική Αγορά ως Εταιρία που αναπτύσσεται στηριζόμενη στους ανθρώπους της. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις θα διοργανωθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με στόχο την επιβράβευση του Δικτύου Πωλήσεων της Εταιρίας. Του μόνου και του αποτελεσματικότερου καναλιού διανομής. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω των 5.000 και πλέον Συνεργατών της, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 590.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια (στοιχεία 31/12/2016).