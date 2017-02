H Google έφυγε. Τι έχει όμως αλλάξει;

Η είσοδος της Google στην ασφαλιστική αγορά δημιούργησε πολλές ανησυχίες στον κόσμο της ασφαλιστικής αγοράς και της διαμεσολάβησης.

Τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: Θα αλλάξει η εμπλοκή ενός ιντερνετικού κολοσσού το τοπίο στις ασφαλίσεις; Θα διαταράξει τη λειτουργία της αγοράς και πόσο μπορεί να κυριαρχήσει βάσει της θέσης της; Η ανησυχία της βιομηχανίας σχετικά με τη μηχανή σύγκρισης τιμών της Google ήταν απόλυτα λογική.

Περίπου ένα χρόνο μετά τη λειτουργία του Google Compare ο όμιλος ανακοίνωσε ξαφνικά ότι αποχωρεί από το παιχνίδι και πολλοί άνθρωποι της αγοράς τόνισαν ότι από την αρχή επέμεναν πως το εγχείρημα αυτό θα αποτύχει. Πολλά άρθρα με αναλύσεις περί των λόγων αποχώρησής της δημοσιεύτηκαν και επικεντρώθηκαν σε δύο σημεία: 1) Ποιοι είναι οι λόγοι αποχώρησης της εταιρείας; και 2) ποια είναι η αλλαγή που συμβαίνει στους καταναλωτές όσον αφορά την αγορά ασφάλισης.

Γιατί τελικά η Google μπήκε στην αγορά των ασφαλίσεων;

Τα τελευταία χρόνια οι συνήθειες των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πέντε εκθέσεις του comScore, όλο και περισσότεροι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς διαδικτυακά και αγοράζουν on line. Η Google προσπάθησε να επωφεληθεί από αυτή την τάση καθώς υπήρχαν πολλές μελέτες που έλεγαν ότι οι πολίτες μπορούν και θέλουν να αγοράσουν ασφαλιστικά προγράμματα από το ίντερνετ. Αλλά πριν και μετά από την έξοδο της Google υπήρξαν και άλλοι παίκτες που ενδιαφέρονται και εξακολουθούν να είναι γύρω από την ασφαλιστική βιομηχανία.

Τι έχει συμβεί από τότε;

Θίγοντας το θέμα κανείς επιφανειακά θα έλεγε ότι μάλλον δεν έχει συμβεί και τίποτα. Κοιτώντας όμως εις βάθος θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που σταδιακά μεταβάλλουν τον τρόπο που λειτουργεί η βιομηχανία. Η πιο σημαντική είναι τα δισεκατομμύρια των δολαρίων που επενδύονται στο “κυνήγι” των πελατών on line. Όπως η επένδυση 192 εκατ $ στις MetroMile από τον επενδυτή Mark Cuban. (Συμπτωματικά η Cuban είχε επενδύσει επίσης $ 17 εκατομμύρια στο The Zebra το 2016.) και τα $ 34 εκατ. στη Lemonade. Επίσης, η Hippo συγκέντρωσε 14 $ εκατ. και η ACE $επένδυσε 33 εκατ. στην Coverhound. Η πλειοψηφία των επενδύσεων αυτών πραγματοποιήθηκε το 2016 και το κατά πόσο απέδωσαν καρπούς όλα αυτά μένει να φανεί μέσα στο 2017. Αυτές οι κεφαλαιοποιήσεις insurtech είναι μόνο μερικές από τις πολλές επενδύσεις που έγιναν στον κλάδο μας. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η Google. Και, δεν είναι μόνο η ασφάλιση αυτοκινήτου. Οι επενδύσεις αυτές οδηγούν επίσης σε νέες επιχειρήσεις, ατομικά ασφαλιστήρια, καθώς και συμβόλαια αστικής ευθύνης και διαδικτύου.

Πώς οι εταιρείες αντιδρούν;

Οι aggregators και οι εταιρείες με ηγετική παρουσία σε άλλους κλάδους αλλάζουν τα δεδομένα. Προσανατολίζουν εκ νέου τους πελάτες μακριά από τα παραδοσιακά μέσα. Και, αρχίζουν να προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη μέσω νέων και μοναδικών τρόπων. Όπως το pay as you go ασφάλιση ή η εξυπηρέτηση μέσω chatbot. Οι εταιρείες βλέπουν την αλλαγή, ενισχύουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία και το δημιουργούν direct κέντρα εξυπηρέτησης. Επίσης αναθεωρούν και ανασχεδιάζουν τα προιόντα τους.

Οι ασφαλιστές προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα;

Μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, υπάρχουν οι διαμεσολαβητές που συνεχίζουν να υφίστανται όπως στο παρελθόν και αυτοί που αναζητούν συνεχώς τρόπους για να συμπλέουν με τις τάσεις που διαγράφονται. Οι δεύτεροι είναι που αλλάζουν την κουλτούρα πωλήσεων τους και αξιοποιούν τεχνολογίες, όπως η συγκριτική αξιολόγηση και τα αυτοματοποιημένα συστήματα μάρκετινγκ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και κερδίζουν χρόνοι που τον επενδύουν στη σχέση τους με τον πελάτη.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον;

Οι επενδύσεις στην ασφαλιστική αγορά χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και δεν δείχνουν σε καμία περίπτωση σημάδια επιβράδυνσης. Θα δούμε στο μέλλον παίκτες να αποχωρούν από την αγορά, όπως έκανε η Google; Σίγουρα. Θα δούμε άλλους να επιτυγχάνουν; Αναμφίβολα. Η βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να κρατήσει την ελπίδα ότι αυτοί οι νέοι παίκτες θα “μαραίνονται και θα πεθαίνουν”. Πάρα πολλά και πάρα πολλοί έχουν επενδύσει σε αυτό. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πραγματική κινητήρια δύναμη αυτού του νέου τρόπου σκέψης … είναι ο σύγχρονος ασφαλισμένος. Αυτός αναζητά νέους τρόπους για να διευκολύνει την καθημερινότητά του. Και η αγορά θα πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει στις νέες του ανάγκες.

Πηγή: http://www.insurancejournal.com