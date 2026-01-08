Η βρετανική ασφαλιστική μεσιτική Howden ενισχύει δυναμικά το αποτύπωμά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωρώντας στην εξαγορά της Atlantic Group, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην ασφάλιση κινδύνων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ταχείας ανάπτυξης της Howden στη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι ιδρυτές της Atlantic Group — Richard French, Joe O’Brien και David Haigh — θα επανεπενδύσουν σημαντικό μέρος της συμμετοχής τους, αποκτώντας μετοχικό ποσοστό στη Howden. Πηγή με γνώση της συμφωνίας ανέφερε ότι η αποτίμηση της Atlantic, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και απασχολεί περισσότερους από 110 εργαζομένους, ξεπερνά τα 500 εκατ. δολάρια.

Η Atlantic Group, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για κινδύνους που συνδέονται με συναλλαγές M&A, όπως παραβιάσεις εγγυήσεων, καθώς και φορολογικούς και πιστωτικούς κινδύνους. Από την πλευρά της, η Howden θεωρείται ήδη ο μεγαλύτερος μεσίτης ασφάλισης ευθύνης συναλλαγών εκτός ΗΠΑ.

Η ένωση των δύο εταιρειών φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο παίκτη με ισχυρή παρουσία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. «Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε σημείο αναφοράς για τα κορυφαία private equity funds διεθνώς και τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Howden, David Howden. Στη συναλλαγή, χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Howden ήταν η Barclays, ενώ την Atlantic Group συμβούλευσε η Piper Sandler.

Η ασφάλιση κινδύνων συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει γνωρίσει σημαντική άνοδο την τελευταία δεκαετία, παράλληλα με την έντονη δραστηριότητα των funds εξαγορών, που ευνοήθηκε από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα επιτρέπουν στους πωλητές να εισπράττουν μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος άμεσα, προσφέροντας ταυτόχρονα στους αγοραστές μηχανισμούς προστασίας.

Η εξαγορά της Atlantic αποτελεί ακόμη ένα βήμα της Howden στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τους μεγάλους διεθνείς ομίλους του κλάδου, όπως οι Marsh McLennan, Aon, Arthur J. Gallagher και Willis Towers Watson. Παρότι στο παρελθόν είχε εξετάσει την εξαγορά της Risk Strategies για να εισέλθει στην αμερικανική αγορά λιανικής διαμεσολάβησης, τελικά επέλεξε να αναπτυχθεί οργανικά, προσελκύοντας εκατοντάδες στελέχη από ανταγωνιστικές εταιρείες.

Η Howden, με έδρα το Λονδίνο, ανήκει κατά πλειοψηφία στους ίδιους τους εργαζομένους της, ενώ στο μετοχικό της σχήμα συμμετέχουν επίσης τα private equity funds General Atlantic και HgCapital, το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο La Caisse και το Howden Foundation. Το 2024, η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας αποτιμήθηκε στα 10 δισ. λίρες, με τη συνολική επιχειρηματική αξία —συμπεριλαμβανομένου του χρέους— να φτάνει τα 20 δισ. λίρες.

Η Howden συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια μεταξύ των εταιρειών που θεωρούνται υποψήφιες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Ο David Howden έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι η ολοκλήρωση ενός IPO έως το 2030, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει την αγορά στην οποία θα πραγματοποιηθεί.