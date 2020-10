Τη Δήλωση των επικεφαλής των επιχειρήσεων για την ανανεωμένη Παγκόσμια Συνεργασία με στόχο έναν καλύτερο κόσμο, που εκπορεύεται ως πρωτοβουλία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, συνυπέγραψε πρόσφατα η INTERAMERICAN.

Η εταιρεία, με αυτή τη συμμετοχή της, υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά τη δέσμευσή της για την έμπρακτη υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) του Ο.Η.Ε., σε επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής. Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN, ως μέλος του Global Compact από το 2008 (Global Compact Network Hellas από φέτος, ως ιδρυτικό μέλος) και του Environment Program Finance Initiative του Ο.Η.Ε. από το 2006, έχει συνταχθεί με σημαντικές Διακηρύξεις κατά την τελευταία δεκαετία: από τις «Principles for Sustainable Insurance» (2012) μέχρι το «A New Deal for Europe» πέρυσι, για τη συμβολή της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας στην πράσινη οικονομία και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Δήλωση «United in The Business of a Better World» συντρέχει με την 75η επέτειο των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρεται, «σε εποχή μιας άνευ προηγουμένου ταραχής και ενός παγκόσμιου μετασχηματισμού, που χρησιμεύει ως έντονη υπενθύμιση ότι η διεθνής συνεργασία πρέπει να κινητοποιήσει όλους, χωρίς σύνορα: χώρες, τομείς και γενιές, ώστε να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Αυτό το μήνυμα εμφανίστηκε δυνατά και ξεκάθαρα από τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συμμετείχαν σε παγκόσμιους διαλόγους, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Ο.Η.Ε. φέτος.

Αντιμέτωποι με την πανδημία της COVID-19 και συγκλίνουσες κρίσεις -συμπεριλαμβανομένων της αλλαγής του κλίματος, της οικονομικής αβεβαιότητας, της κοινωνικής ανισότητας και της αυξανόμενης παραπληροφόρησης- κοινό και οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι υπεύθυνοι, με ηθική, χωρίς αποκλεισμούς και βέβαια, διαφανείς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού και επίτευξης ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους».

Στη Δήλωση, που συνυπογράφουν επικεφαλής των επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο, τονίζεται ότι «με την πάροδο του χρόνου ο Ο.Η.Ε. επεδίωξε να ενώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη παντού, ώστε να αντιμετωπιστούν μεγαλύτερες προκλήσεις. Σήμερα, το πολύπλευρο παγκόσμιο σύστημα απειλείται από εκείνους που προτιμούν να δρουν μόνοι τους παρά να συνεργάζονται».

Οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και πως οι ισχυροί θεσμοί ωφελούν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών οργανισμών και, ακόμη, ότι οι θεσμοί είναι θεμελιώδεις για την τήρηση των Δέκα Αρχών του Παγκόσμιου Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Σε αυτό το πνεύμα της ανανεωμένης παγκόσμιας συνεργασίας, με τη Δήλωση οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δεσμεύονται για:

ηθική ηγεσία και χρηστή διακυβέρνηση με στρατηγικές, πολιτικές, λειτουργίες και σχέσεις που βασίζονται σε αξίες, όταν η επιχείρησή τους συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους,

επενδύσεις για την αντιμετώπιση συστημικών ανισοτήτων και αδικιών, μέσω της συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης,

συνεργασία με τον Ο.Η.Ε., την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών για ενίσχυση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, διασφάλιση της λογοδοσίας και διαφάνεια, παροχή ασφάλειας δικαίου, προώθηση της ισότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα με αυτή τη δέσμευση, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων καλούν τις κυβερνήσεις:

να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια και να τηρούν το κράτος δικαίου, ώστε οι επιχειρήσεις, τα άτομα και οι κοινωνίες να μπορούν να ανθίσουν,

να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ανθρώπων και την ισορροπία στον πλανήτη, της ευημερίας και του κοινού σκοπού, μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και του πλαισίου του εθνικού δικαίου,

να ενισχύσουν την πολυμέρεια και την παγκόσμια διακυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την οικοδόμηση, ανθεκτικότητα και επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και

να ευθυγραμμιστούν με την αποστολή του Ο.Η.Ε., κατευθύνοντας τον κόσμο σε μία πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη πορεία.

Όπως τονίζεται στη Δήλωση, είναι για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις η κατάλληλη στιγμή «να μάθουν από τις συλλογικές εμπειρίες τους και να προσπαθήσουν ενωμένοι για έναν καλύτερο κόσμο».