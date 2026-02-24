Κάποιες λέξεις δεν μπαίνουν ποτέ σε λεξικό, κι όμως ορίζουν μια εποχή. Μία από αυτές είναι και ο όρος «Rückler», όπως ήταν κάποτε γνωστοί οι εργαζόμενοι της Swiss Re.

Με ρίζες στο αρχικό μας όνομα – Schweizer Rückversicherung ή «Schweizer Rück» – ο όρος έγινε ένα αξιαγάπητο σύμβολο του ανήκειν για τους εργαζόμενους της Swiss Re. Μαζί, οι Rücklers διαμόρφωσαν μια ζωντανή εσωτερική κουλτούρα και ένα κοινοτικό πνεύμα. Ακόμα και κατά τη μετάβαση στην Swiss Re, αυτό το αίσθημα σύνδεσης παρέμεινε.