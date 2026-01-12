Η Κίνα προωθεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο με σκοπό την αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη που προσομοιάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ενημερώνοντας τακτικά τους χρήστες για τη φύση του συστήματος, ειδικά σε περιπτώσεις υπερβολικής εξάρτησης.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τις κοινωνικές αξίες της χώρας και την αποφυγή περιεχομένου που απειλεί την εθνική ασφάλεια.

Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις αξιολόγησης στις αρχές, ιδιαίτερα όταν οι εφαρμογές τους αποκτούν μεγάλο αριθμό χρηστών. Παρά τη στρατηγική επένδυση στην τεχνολογική ανάπτυξη, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο για τη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Το προσχέδιο αυτών των μέτρων παραμένει σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης έως τις αρχές του επόμενου έτους.