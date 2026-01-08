Μια νέα ισορροπία μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ομαδικών ασφαλιστηρίων θα επιχειρήσει να διαμορφώσει, φέτος, η κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύσει τα ΤΕΑ, δίχως την ίδια στιγμή να δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο στο, το υπουργείο Εργασίας θα κινηθεί νομοθετικά αναγνωρίζοντας ότι ο προηγούμενος νόμος, ο ν.5078/23 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Για το λόγο αυτό σχεδιάζει ήδη την τροποποίηση του.

Ταυτόχρονα με την εξισορρόπηση μεταξύ των ΤΕΑ και των ομαδικών ασφαλιστηρίων, η οποία θα εστιάσει κυρίως στις προϋποθέσεις τοποθέτησης κεφαλαίων στα Ταμεία όπως και σε θέματα φορολόγησης, θα εξεταστούν και άλλα κίνητρα, τα οποία θα επιτρέψουν τη δημιουργία νέων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε

– Να τονωθεί η συνολική αξία των επενδυτικών κεφαλαίων που προέρχονται από την κοινωνική ασφάλιση.

– Να εξασφαλιστεί η μελλοντική αύξηση των συντάξιμων αποδοχών που θα δικαιούνται οι σημερινοί εργαζόμενοι όταν θα εγκαταλείψουν τον επαγγελματικό τους βίο.