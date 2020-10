Share on Facebook

To insurancemarket.gr (CERTIFIED by Great Place to Work®), η κορυφαία εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και η μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης & βελτιστοποίησης της εμπειρίας των εργαζομένων της, καλωσορίζει τη Μαρία Χαραλαμπάκη στη θέση HR Business Partner.

Η Μαρία Χαραλαμπάκη προέρχεται από μεγάλη πολυεθνική εταιρία τηλεπικοινωνιών και έχει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και εσωτερικής κουλτούρας. Έχει επίσης εργαστεί σε ρόλους Customer Experience, Digital Product Management και Digital Marketing. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πειραιά (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ενώ κατέχει Master of Strategic HR Management από το Alba Graduate Business School.

Με ιδιαίτερη αγάπη στην Agile μεθοδολογία, η Μαρία Χαραλαμπάκη επιλέχθηκε για να βοηθήσει στο απαιτητικό έργο της απομακρυσμένης εργασίας και να στηρίξει την κουλτούρα εμπιστοσύνης και ασφάλειας των εργαζομένων του insurancemarket.gr.

Ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Μαντόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Money Market ΑΕ, σημειώνει: «Η προσθήκη της Μαρίας, ενός στελέχους με γνώσεις, πάθος και φρέσκιες ιδέες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ομάδα της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα σημαντική στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεισφέρει πολλά στην διατήρηση του υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και στο υψηλό ηθικό όλων των εργαζομένων».