Σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, το podcast «Και Αν Συμβεί…;» παρουσιάζει ένα έκτακτο επεισόδιο με καλεσμένη την κ. Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Το επεισόδιο καταγράφει τον παλμό της κοινωνίας και της αγοράς, φωτίζοντας:

τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

την κατάργηση του δείκτη ΙΟΒΕ και το θεσμικό κενό

τις συνέπειες της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

τη μαζική αποχώρηση ασφαλισμένων από ισόβια συμβόλαια

τον ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση εμπιστοσύνης

Πρόκειται για μια συζήτηση με έντονο κοινωνικό, νομικό και ασφαλιστικό ενδιαφέρον, που αφορά τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Το «Και Αν Συμβεί…;» συνεχίζει να δίνει βήμα σε θεσμικές φωνές, αναδεικνύοντας αλήθειες και ζητήματα που συχνά μένουν εκτός δημόσιου διαλόγου.

Ένα επεισόδιο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για καταναλωτές, ασφαλισμένους και επαγγελματίες του κλάδου.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Παναγιώτα Καλαποθαράκου για την παρουσία και τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις της.

Δείτε το επεισόδιο στο

Youtube:https://youtu.be/lxSJvYKti3o

Spotify: https://shorturl.at/PtzOc

Podcast & Vidcast “Και Αν Συμβεί;”

[email protected]