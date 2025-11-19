Η ασφαλιστική βιομηχανία μετασχηματίζεται ραγδαία, κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης, της αυξανόμενης σημασίας της ανάλυσης δεδομένων, αλλά και των νέων προσδοκιών που διαμορφώνονται από τους πελάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το HR καλείται να ανταποκριθεί σε πολυδιάστατες προκλήσεις: από την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων και εξειδικευμένων επαγγελματιών, μέχρι την ενίσχυση της καινοτομίας και την ταχεία προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Της Γεωργιάννας Σκάνδαλου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΥΝΑΜΙΣ (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025 )

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για συμμόρφωση με κανονιστικές αλλαγές και η ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης απαιτούν νέα επιχειρησιακά μοντέλα και πιο ευέλικτες ομάδες. Παρατηρείται σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρόλους που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων (data analytics), την κυβερνοασφάλεια, την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη (customer experience). Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτοματισμών, ειδικά, δημιουργεί νέες ανάγκες για διαφορετικά προφίλ εργαζομένων, που συνδυάζουν τεχνική κατάρτιση με στρατηγική σκέψη.

Θεμελιώδης αξία η συμπερίληψη

Η έννοια της συμπερίληψης για εμάς αποτελεί θεμελιώδη αξία και καθημερινή πρακτική Πιστεύουμε σε ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι η φωνή του έχει αξία και η συνεισφορά του αναγνωρίζεται, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το πολιτισμικό υπόβαθρο ή τον τρόπο σκέψης. Η συμπερίληψη ενισχύει τη συνεργασία, καλλιεργεί την καινοτομία και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης.

Σταθερά υψηλή αποδοτικότητα στην οργανωμένη εργασία από το σπίτι

Η εξ αποστάσεως εργασία, όταν υποστηρίζεται από σωστή οργάνωση και σαφή καθορισμό στόχων, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η παραγωγικότητα παραμένει σταθερά υψηλή, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων.

Έχουμε υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, συνδυάζοντας την τηλεργασία – όπου αυτό είναι εφικτό – με τη φυσική παρουσία στα γραφεία. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και διατηρεί την αίσθηση του ανήκειν. Παράλληλα, προσφέρει ευελιξία, μειώνει το άγχος των μετακινήσεων και αυξάνει τη συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων.

Προγράμματα επανακατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων

Η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Επενδύουμε συστηματικά σε προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν τεχνικές δεξιότητες (όπως ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και κυβερνοασφάλεια) αλλά και ήπιες δεξιότητες (soft skills) όπως επικοινωνία, ηγεσία, διαχείριση αλλαγής και συνεργασία.

Σε πρώτο πλάνο η ψηφιακή εμπειρία του πελάτη και η κυβερνοασφάλεια

Τα επόμενα χρόνια αναμένουμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για επαγγελματίες με εξειδίκευση στην ανάλυση κινδύνου με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη εξατομικευμένων ασφαλιστικών λύσεων, στη διαχείριση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη και στην κυβερνοασφάλεια.

Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των δεδομένων και ο ρόλος τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων δημιουργούν ευκαιρίες για στελέχη που συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με επιχειρησιακή κατανόηση και πελατοκεντρική σκέψη.

Η αποδοτικότητα των εργαζομένων

Η μέτρηση της απόδοσης γίνεται μέσα από μια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση. Αξιολογούμε την επίτευξη προκαθορισμένων δεικτών απόδοσης (KPIs) που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική μας, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η συνεργατικότητα, η καινοτομία και η συμβολή στην ομαδική επιτυχία.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αξιολογήσεις για την απόκτηση πληρέστερης εικόνας από συναδέλφους, προϊσταμένους και υφιστάμενους, καθώς και εσωτερικές έρευνες δέσμευσης και ικανοποίησης, ώστε να κατανοούμε βαθύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων μας.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας μας, στο πλαίσιο του προγράμματος Great Place to Work. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία μας έλαβε και τη σχετική πιστοποίηση.

Ο ρόλος του HR στο μέλλον της ασφαλιστικής βιομηχανίας

Ο ρόλος του HR εξελίσσεται ραγδαία, από έναν παραδοσιακό, διοικητικό χαρακτήρα σε έναν καθαρά στρατηγικό και καθοριστικό για το μέλλον της επιχείρησης. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς διαδικασίες – σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές που ενδυναμώνουν τον οργανισμό, ενισχύουν την ανθεκτικότητα και ενσωματώνουν την καινοτομία στην καθημερινή λειτουργία.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προσελκύει, αναπτύσσει και διατηρεί κορυφαία ταλέντα, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε απόφασης. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί επιλογή· είναι η πιο σταθερή και ουσιαστική “ασφάλιση” για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιτυχία του οργανισμού στο μέλλον.