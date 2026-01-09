Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars ανακαλεί 413.151 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω προβλήματος με την κάμερα οπισθοπορείας, δήλωσε την Πέμπτη η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA).

Το λογισμικό θα ενημερωθεί από έναν αντιπρόσωπο ή μέσω ασύρματης ενημέρωσης (OTA), δωρεάν, δήλωσε η NHTSA. Η ανάκληση, η οποία περιλαμβάνει μοντέλα XC40 2021–2025, είναι η δεύτερη για τα ίδια οχήματα στις ίδιες αγορές μετά από μία που εκδόθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους, δήλωσε η εταιρεία στο Reuters στις 8 Ιανουαρίου.



«Η δεύτερη ανάκληση έρχεται μετά την αρχική ανάκληση από τον Μάιο του 2025 και είναι αποτέλεσμα ενός επιπλέον προβλήματος που εντοπίστηκε και προκαλεί το ίδιο σύμπτωμα», ανέφερε.



Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε επίσης ότι ετοιμάζει ένα διορθωτικό λογισμικό για όλα τα αυτοκίνητα που επηρεάζονται, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει ασύρματα τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: Reuters