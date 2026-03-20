Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές απειλές εξελίσσονται ραγδαία, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας που να ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά και συχνά «κουραστικά» σεμινάρια. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή ήρθε μέσα από μια καινοτόμο προσέγγιση microlearning για την κυβερνοασφάλεια, η οποία πρόσφατα απέσπασε διπλή διάκριση, επιβεβαιώνοντας την αξία της στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας.

Η πρωτοβουλία, με επικεφαλής τον Νίκο Γεωργόπουλο, Cromar, Digital Risk Insurance Architect, Co-Founder DPO Academy, βασίζεται στη φιλοσοφία ότι η γνώση πρέπει να προσφέρεται σε μικρές, εύπεπτες και καθημερινές δόσεις. Κεντρικό ρόλο παίζουν τα λεγόμενα «Cyber Snacks», στοχευμένα βίντεο διάρκειας 1-2 λεπτών που απαντούν σε πρακτικά ερωτήματα, όπως η αναγνώριση ύποπτων email, η σημασία του MFA και οι διαδικασίες backup. Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας «καθημερινής ανοσίας» στον ψηφιακό κίνδυνο μέσα από την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Πέρα από την τεχνική εκπαίδευση, το πρόγραμμα ενσωματώνει τη δύναμη της αφήγησης μέσω των «Cyber Parables». Πρόκειται για μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από πραγματικά περιστατικά της ελληνικής καθημερινότητας, οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να ταυτιστούν με τους κινδύνους και να αντιληφθούν ότι η κυβερνοεπίθεση είναι κάτι που «θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς».

Η στρατηγική αυτή συμπληρώνεται από το εβδομαδιαίο «Digital Risk Insurance Bulletin», το οποίο λειτουργεί ως ένα «δελτίο καιρού» για τον ψηφιακό κίνδυνο. Το δελτίο αυτό ενημερώνει για τις τάσεις των επιθέσεων και αναδεικνύει πώς η ασφάλιση (Cyber Insurance) λειτουργεί πλέον ως ένας προληπτικός μηχανισμός ανθεκτικότητας και όχι απλώς ως ένα «τελευταίο καταφύγιο».

Η επιτυχία αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης σφραγίστηκε με δύο σημαντικά βραβεία για το 2026: το Bronze στα Cyber Security Awards και το Silver στα Digital Finance Awards. Οι διακρίσεις αυτές, προερχόμενες από επιτροπές με διαφορετικές οπτικές, αναγνώρισαν την προσπάθεια για την «οχύρωση της ψηφιακής ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας».

Σήμερα, όλο αυτό το περιεχόμενο είναι συγκεντρωμένο σε ένα εξειδικευμένο κανάλι στο YouTube, το οποίο αποτελεί την πρώτη ελληνική πλατφόρμα που ενώνει την κυβερνοασφάλεια, την ασφάλιση και την εταιρική επικοινωνία με τρόπο προσβάσιμο, ανθρώπινο και χωρίς τεχνικό λεξιλόγιο. Όπως αποδεικνύεται στην πράξη, η ψηφιακή ανθεκτικότητα είναι εφικτή όταν η γνώση σταματά να είναι θεωρία και γίνεται καθημερινή συνήθεια