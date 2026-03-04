Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Iconic Landmarks Series, η HDI Risk Consulting (HRC), μέσω του Ελληνικού Υποκαταστήματος της ΗDI, συνεργάζεται με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).\



Αναδυόμενο στην καρδιά της Αθήνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο, ευρέως γνωστό ως Καλλιμάρμαρο, είναι το μοναδικό Στάδιο στον κόσμο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Αρχικά οικοδομημένο τον 4ο αιώνα π.Χ. και ανακατασκευασμένο για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896, αποτελεί μοναδικό σύμβολο αθλητικής κληρονομιάς και πολιτιστικής συνέχειας. Σήμερα λειτουργεί ως εμβληματικός χώρος για σημαντικές τελετές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποδεχόμενο χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.



Το Στάδιο, τόπος τερματισμού του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και παράδοσης/ παραλαβής της Ολυμπιακής Φλόγας πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους όπως η έκθεση σε ακραία ζέστη, οι έντονες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και ο καπνός συνεπεία πυρκαγιάς.

Στην Αθήνα, οι εξαιρετικά θερμές ημέρες (>35°C) προβλέπεται να τριπλασιαστούν τα επόμενα 30 χρόνια. Έως το 2060, οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 46,61°C (4,49°C υψηλότερες σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970), και έως το 2100 έως και τους 49,97°C (7,85°C υψηλότερες από τη δεκαετία του 1970). Ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών καύσωνα αναμένεται να αυξηθεί από 7,22 ημέρες το 1970 σε 16,66 έως το 2030, 34,23 έως το 2060 και 65,14 έως το 2100.



Η αξιολόγηση της ομάδας HDI Risk Consulting, η οποία και επισκέφτηκε το Στάδιο, συνδυάζει την δημιουργία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου κλιματικού μοντέλου με την κατανόηση της μοναδικής πολιτιστικής αξίας του σταδίου. Η ανάλυση εντοπίζει βασικά σημεία δυνητικής αδυναμίας και προτείνει πρακτικά, προσαρμοσμένα στην πολιτιστική κληρονομιά, μέτρα, όπως βελτιωμένα συστήματα αποστράγγισης, ενισχυμένη παρακολούθηση της κατάστασης των υλικών και λειτουργικά πρωτόκολλα για φαινόμενα ακραίας ζέστης και επιβαρυμένης ποιότητας αέρα.



«Συνδυάζοντας προηγμένη ανάλυση κλιματικού κινδύνου με εξειδικευμένη τεχνική τεχνογνωσία, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην προστασία αυτού του παγκοσμίως εμβληματικού χώρου για τις μελλοντικές γενιές», δηλώνει ο Lars

Regner, Head of Resilience Services της HDI Risk Consulting. «Η συνεργασία μας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει πώς ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας, βασισμένος σε δεδομένα, μπορεί να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.»

«Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι κάτι περισσότερο από ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα – είναι ζωντανό σύμβολο της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς. Η συνεργασία με την HDI Global διασφαλίζει ότι προστατεύουμε αυτήν την παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», δηλώνει ο Κωστής Λιαρομμάτης, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.



«Είμαστε υπερήφανοι που εισάγουμε μια καινοτόμο υπηρεσία κλιματικής ανθεκτικότητας για ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) δεν αποτελεί μόνο σύμβολο αθλητικής αριστείας, αλλά και ζωντανή μαρτυρία πολιτιστικής συνέχειας. Ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κληρονομιά θα παραμείνει προστατευμένη απέναντι στην επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE, Hellas.



Το νέο εργαλείο Iconic Landmarks της HDI Global αποτελεί πρωτοβουλία αφιερωμένη στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε ιστορικούς και πολιτιστικά σημαντικούς χώρους παγκοσμίως. Το Iconic Landmarks στοχεύει να εξετάσει πώς οι κλιματικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν χώρους – πολιτιστικά σύμβολα σε όλο τον κόσμο και πώς οι στοχευμένες στρατηγικές ανθεκτικότητας μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη διατήρησή τους για τις επόμενες.