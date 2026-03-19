Είναι αλήθεια ότι είναι τολμηρό να προβλέψει κάποιος την πορεία της αγοράς μας τα επόμενα πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τους πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες που μπορούν να μας επηρεάσουν. Οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη, όπως αποδείχθηκε από πρόσφατα γεγονότα όπως η πανδημία ή ένας πόλεμος στην περιοχή, που άλλαξαν τον σχεδιασμό μας και ανέτρεψαν όλα τα δεδομένα. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να δημιουργούμε επιχειρηματικά μοντέλα και σχεδιασμούς και να είμαστε ευέλικτοι αρκετά, ώστε να προσαρμοζόμαστε άμεσα και να υλοποιούμε την στρατηγική μας.

Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Managing Director, HDI Global SE, Hellas, (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες σταθερές γύρω από τις οποίες όλοι κινούμαστε. Προσπαθώντας να αποτυπώσω σύντομα τις εξελίξεις των επομένων ετών, θεωρώ ότι η μεγάλη αλλαγή θα είναι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην καθημερινότητα των Εταιρειών μας. Όχι γιατί θα αντικαταστήσει το ανθρώπινο στοιχείο, όπως φοβούνται αρκετοί, αλλά γιατί θα αυτοματοποιήσει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, θα αλλάξει τον τρόπο που κάνουμε Underwriting και αναλύουμε τους κινδύνους, και θα αξιοποιήσει τα “πολλά” δεδομένα που γεννιούνται καθημερινά, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και του συνεργάτη μας.

Η ανάπτυξη σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η ενέργεια και οι υποδομές γύρω της, θα απαιτήσει εξειδικευμένα προϊόντα, κεφάλαια (capacity) και διεθνή προγράμματα. Η ανάγκη ενιαίας κάλυψης των πολυεθνικών οργανισμών οδηγεί προς συγκεκριμένες εταιρείες όπως η HDI Global, που έχουν περιφερειακή συνεργασία και παγκόσμια παρουσία. Σε τοπικό επίπεδο, ένα επιπλέον στοιχείο που θα καθορίσει τις μελλοντικές εργασίες είναι η συσσώρευση της αγοράς, τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και δικτύων διανομής.

Παράγοντες που θα οδηγήσουν σε νέα προϊόντα που καλύπτουν περιβαλλοντικούς κινδύνους και βιώσιμες επενδύσεις είναι η κλιματική αλλαγή και οι κανονιστικές απαιτήσεις που προκύπτουν. Οι εταιρείες που θα ενσωματώσουν στρατηγικές ESG είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στη στρατηγική μας ως HDI Global, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να είμαστε οι “Partners in Transformation” για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας κατά τη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή και την πράσινη οικονομία. Επιθυμούμε να έχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη στηριζόμενοι στο άρτιο Underwriting, την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι από Challengers να γίνουμε Frontrunners, κάτι που θα μας τοποθετήσει μεταξύ των τριών μεγαλύτερων βιομηχανικών και εμπορικών ασφαλιστών παγκοσμίως.

Φυσικά, για το ελληνικό υποκατάστημα έχουμε υψηλούς και φιλόδοξους στόχους! Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η αυξημένη παρουσία μας σε χώρες της περιοχής για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι, θα γίνει όλο και πιο εμφανής το επόμενο διάστημα.

Η HDI όμως είναι οι άνθρωποι της. Θέλουμε όχι απλά να ανήκουμε στα Best Workplaces αλλά να αποτελούμε τον Όμιλο που οι συνάδελφοι επιλέγουν για να εργαστούν, έναν οργανισμό που καθημερινά βάζει τον πήχη των προσδοκιών του όλο και πιο ψηλά.