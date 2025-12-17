Τη θέση Head of Group Life Business Development στην Groupama Ασφαλιστική αναλαμβάνει η κ. Μαίρη Μαυρομμάτη, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.

Η κ. Μαυρομμάτη διαθέτει πολυετή και ουσιαστική εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, με εξειδίκευση στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, έχοντας διατελέσει σε καίριες θέσεις σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Στην πιο πρόσφατη επαγγελματική της πορεία, κατείχε τον ρόλο της Key Account Manager στην Groupama Ασφαλιστική, όπου είχε την ευθύνη ανάπτυξης και διαχείρισης σημαντικών εταιρικών λογαριασμών.

Η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της Groupama Ασφαλιστικής για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στον κλάδο των Ομαδικών Ασφαλίσεων και τη δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.