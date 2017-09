HFPA – ΕΕΠ: Γιατί Financial Planning?

Η Ένωση Financial PlannersΕλλάδος (HFPA) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά στην προσπάθεια ενημέρωσης των επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου, διοργανώνει ομιλία με θέμα: Γιατί Financial Planning? Τα οφέλη της μεθοδολογίας για τον πελάτη αλλά και τον επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο από έναν Certified Financial Planner τον κo Michael Morrow CFP, Author, Keynote Speaker την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 στις 18.00μ.μ, στο κτήριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά ( Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531, Πειραιάς).

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. H εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα και την στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες χρηματο-ασφαλιστικούς συμβούλους που ενδιαφέρονται για την ανέλιξη του επαγγέλματός τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την ένωση για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής τους (Τηλ.211 8006623 Εmail: info@hfpa.gr).

Τα μέλη του ΔΣ της HFPA

πιστεύουν και επενδύουν στην επιμόρφωση και ενημέρωση όχι μόνο των μελών της αλλά και όλων των χρηματο-ασφαλιστικών συμβούλων, αποσκοπώντας στην εμψύχωση και θωράκιση των επαγγελματιών, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας διανύει δύσκολες στιγμές σε πολλά επίπεδα.

Ένας Financial Planner μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμβουλο για τον Έλληνα καταναλωτή και μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά στην κάλυψη των χρηματο-ασφαλιστικών του αναγκών, μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας και μεθοδολογίας. Μέλη της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος (Hellenic Financial Planners Association – HFPA) μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο και ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη.