HFPA: “Sharing The Experience With U II”

Η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA) στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου και στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Μoney Show 2019, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της, σε παρουσίαση με θέμα,

FINANCIAL PLANNING CONFERENCES: SHARING THE EXPERIENCE WITH U II

την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 στις 16:00μ.μ. – 18:00μ.μ. στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 , Αθήνα 161 21), αίθουσα ΕΔΕΣΣΑ –ΚΟΖΑΝΗ.

Ομιλητές θα είναι μέλη της HFPA, που συμμετείχαν σε συνέδρια του Financial Planning σε Ευρώπη και Αμερική και θα μοιραστούν μαζί μας τη γνώση και την εμπειρία από αυτές τις συμμετοχές.

Συνέδριο “BACK2Y”, Birmingham, UK, The lifestyle Financial Planning Conference, 12/9/2018

Συνέδριο Financial Planning Association, “FPA Annual Conference”, Chicago, Illinois

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα συμμετοχής τους, για την εύρυθμη διοργάνωση της εκδήλωσης (η είσοδος είναι ελεύθερη).

Τα μέλη του Δ.Σ. της HFPA πιστεύουν και επενδύουν στην επιμόρφωση και ενημέρωση όχι μόνο των μελών της ένωσης αλλά και όλων των χρηματο-ασφαλιστικών συμβούλων.

Ένας καταρτισμένος Financial Planner μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμβουλο για τον Έλληνα καταναλωτή και είναι σε θέση να τον βοηθήσει ουσιαστικά στην κάλυψη όλων των χρηματο-ασφαλιστικών του αναγκών μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας και μεθοδολογίας.

Μέλη της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος (Hellenic Financial Planners Association – HFPA) μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο και ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη.