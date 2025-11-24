Η Hoolie Pet Insurance ανακοινώνει την κυκλοφορία των νέων προγραμμάτων υγείας Silver, Gold και Platinum Dynasty για σκύλους και γάτες, εισάγοντας μια νέα προσέγγιση στην ελληνική αγορά ασφάλισης κατοικιδίων. Τα νέα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρουν ουσιαστική προστασία, σαφείς διαδικασίες και προηγμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των γονέων κατοικιδίων.

Πραγματικές καλύψεις – Ξεκάθαροι όροι

Τα προγράμματα της Hoolie δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και την ευκολία, διατηρώντας απλή δομή και κατανοητές παροχές. Προσφέρουν:

Ελεύθερη επιλογή κτηνιάτρου σε όλη την Ελλάδα

Κάλυψη έως 90% για περιστατικά υγείας, εξετάσεις, επείγοντα και επεμβάσεις

για περιστατικά υγείας, εξετάσεις, επείγοντα και επεμβάσεις Ετήσια κεφάλαια κάλυψης 2.000€, 3.000€ και 5.000€

Καινοτομία στην πράξη: AI Health Diagnosis

Μεταξύ των σημαντικότερων νέων υπηρεσιών βρίσκεται το AI Health Diagnosis, μια τεχνολογική λύση που σύμφωνα με τη Hoolie κάνει το ντεμπούτο της για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η υπηρεσία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την προκαταρκτική ανάλυση συμπτωμάτων και συμβάλλει στην έγκαιρη ενημέρωση του ιδιοκτήτη πριν την επίσκεψη στον κτηνίατρο.

Καλύψεις που επεκτείνουν το επίπεδο προστασίας

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επιπλέον καλύψεις που δεν είναι ευρέως διαθέσιμες στην αγορά, όπως κάλυψη κλοπής ή απώλειας κατοικιδίου, νομική προστασία και την παροχή Farewell Coverage, η οποία αφορά υποστήριξη και έξοδα που σχετίζονται με το τέλος ζωής ενός κατοικιδίου.

Επιπλέον, η Hoolie προσφέρει απλοποιημένες διαδικασίες αίτησης και αποζημίωσης, καθώς και πρόσθετες παροχές πρόληψης σε προνομιακές τιμές.

Με την εγγύηση της Helvetia

Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την Helvetia, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Η συνεργασία αυτή προσφέρει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και σταθερότητας για τους ασφαλισμένους.

Η φιλοσοφία της Hoolie

Η Hoolie δηλώνει ότι στοχεύει να εξασφαλίσει ότι κανένα κατοικίδιο δεν θα μείνει χωρίς φροντίδα και κανένας ιδιοκτήτης δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει απροσδόκητα έξοδα υγείας μόνος του. «Η υγεία των ζώων συντροφιάς αποτελεί δικαίωμα και όχι πολυτέλεια», αναφέρει η εταιρεία.