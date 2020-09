Στο πλαίσιο των φετινών βραβείων «Ιnsurance Insider Honours», οι κριτές ανέδειξαν τη Howden ως Broker of the Year 2020, μέσα από μια επίλεκτη ομάδα brokers που περιλάμβανε εταιρίες όπως η Acrisure, η Aon’s Reinsurance Solutions, η McGill and Partners και η TigerRisk Partners.