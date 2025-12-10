Τα Insurance Awards “Φίλιππος Μωράκης” επιστρέφουν φέτος στις 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, αναδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά την αριστεία, την καινοτομία και την υπεύθυνη δραστηριότητα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 έχει σχεδιαστεί με τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία. Για τον σκοπό αυτό, η εποπτεία της διεξαγωγής ανατέθηκε στη Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίζεται μέσα από την Επταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού κύρους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Η Επιτροπή όπως όριζε η διαδικασία παρέλαβε τους φακέλους των φιναλίστ γραφείων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και κατόπιν διαβούλευσης, ψήφισε για την ανάδειξη των νικητών.

Την επιτροπή απαρτίζουν οι:

Ανδρέας Βασιλείου, Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe (Πρόεδρος Επιτροπής) Γιώργος Κώτσαλος, πρώην CEO Ομίλου Interamerican Μαριάννα Παπαδάκη, Ex Lloyd’s Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος, Η Καθημερινή Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, π. Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς & Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς Πρακτορειακή Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Λυκούργος Πέτροβας, ex COO AXA Ασφαλιστική

Ανδρέας Βασιλείου, Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe (Πρόεδρος Επιτροπής)

Ο Ανδρέας Βασιλείου έχει τριακονταετή και πλέον υπηρεσία στο American International Group του οποίου υπήρξε Αντιπρόεδρος και Ανώτατο Στέλεχος για την Ευρώπη και στην American Life Insurance Company όπου ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και CEO Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και Chairman Μέσης Ανατολής ,Αφρικής και Νότιας Ασίας.

Γιώργος Κώτσαλος, πρώην CEO Ομίλου Interamerican

Ο Γιώργος Κώτσαλος, είναι διπλωματούχος Επιχειρηματικών Σπουδών και Εμπορίου από το London School of Foreign Trade και κάτοχος Associateship Diploma από το Chartered Insurance Institute. Διετέλεσε στην INTERTRUST/INTERAMERICAN Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως το 1984 και της ASSICURAZIONI GENERALI Greece έως το 1993.

Από το 2004 έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον Όμιλο ACHMEA, μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, που περιλαμβάνουν το Διοικητικού Συμβουλίου του EUREKO SIGORTA και το Διοικητικό Συμβούλιο της ασφαλιστικής εταιρείας AVERO Brussels (Βέλγιο, θυγατρική).

Ο κος Κώτσαλος είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέτοχος της Resolute, & της SIGFOX Hellas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dogus Hellas S.A ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στη PHOENIX METROLIFE EMPORIKI, τη PHOENIX Γενική Ασφαλιστική & στον Όμιλο INTERAMERICAN για 12 χρόνια διαδεχόμενος τον Δημήτρη Κοντομηνά. Τέλος έχει διατελέσει Πρόεδρος στη PHOENIX CREDIT, συν-διευθυντής στην TRS/VIGGAS Reinsurance και για τρεις θητείες Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. To 2013 απέσπασε το βραβείο Manager of the year.

Μαριάννα Παπαδάκη, Ex Lloyd’s Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ

Η Μ. Παπαδάκη είναι επί του παρόντος Client Development Director, Southern Europe στη Miller Insurance Services LLP, τον ανεξάρτητο εξειδικευμένο μεσίτη Lloyd’s με έδρα το Λονδίνο. Έχει σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας στους Lloyd’s του Λονδίνου, πιο πρόσφατα ως Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ. Για 25 χρόνια, ήταν εκπρόσωπος των Lloyd’s για την Ελλάδα, με ευθύνη για την τοπική ανάπτυξη και αύξηση της αγοράς των Lloyd’s, διασφαλίζοντας παράλληλα την κανονιστική συμμόρφωση, την εποπτεία της αγοράς και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος, Η Καθημερινή

Η Ευγενία Τζώρτζη εργάζεται εδώ και 23 χρόνια ως οικονομική συντάκτης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μια από τις πιο έγκυρες πανελλαδικές εφημερίδες εγνωσμένου κύρους αρθρογραφώντας επίσης στο ψηφιακό ενημερωτικό μέσο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις των εκδόσεων της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, moneyreview.gr. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς δημοσιογραφικής της καριέρας έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών θεμάτων με εξειδίκευση στον τραπεζικό κλάδο, την Ιδιωτική Ασφάλιση, τις ρυθμιστικές/ εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά & επενδυτικά ταμεία. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με πτυχίο στα Οικονομικά & τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και απόφοιτος του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας.

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, π. Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς & Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς Πρακτορειακή

Ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου είναι π. Σύμβουλος Διοίκησης για Ασφαλιστικά θέματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και π. Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών από το 2003. Είναι επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Πρακτορειακής, Μέλος ΔΣ της AstroBank Cyprus Insurance Agency Ltd και μέλος ΔΣ της Atlantic Insurance Co. Ltd Cyprus. Τα τελευταία 40+ χρόνια έχει εργαστεί σαν CEO και Γενικός Διευθυντής στην Αγροτική Ασφαλιστική, την Αστήρ Ασφαλιστική, την Metrolife Γενικών, την Ελληνοβρετανική σαν Εντεταλμένος Σύμβουλος και για 15 χρόνια στην Εθνική Ασφαλιστική σαν Senior Director Πληροφορικής και κατόπιν του Εμπορικού τομέα. Επίσης υπήρξε για μία δεκαετία μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών-Σκαφών, Γενικός Γραμματέας του ΕΙΑΣ, Μέλος επιτροπών του IUMI και Πρόεδρος της Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής LIMRA. Είναι Μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα, την Στατιστική και Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL), και Paris VI. Δίδαξε και συνεργάστηκε για σειρά ετών με το ΕΜΠ και την ΑΣΟΕΕ.

Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Παναγιώτης Ξένος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακές σπουδές από το Brandeis University (Massachusetts USA), και το Boston University (Massachusetts, USA), καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο workshop από το York University (UK). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα («Αριστεία ΙΙ», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» του Υπουργείου Ανάπτυξης», κα.) και στην Ευρώπη (Fondazione Giacomo Brodolini and European Commission research program), καθώς και έχει εκπονήσει διάφορες οικονομικές μελέτες στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σχετικά με την αποδοτικότητα και τη παραγωγικότητα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ασφάλισης και υγείας, τις μεθόδους αποζημίωσης των ιατρικών επαγγελμάτων και υπηρεσιών, την διαχείριση των κινδύνων νοσηρότητας, την βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την φερεγγυότητα ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, κα. Έχει παρουσιάσει σχετικές μελέτες σε επιστημονικά συνέδρια και forums σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Επίσης, συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Βαρκελώνη το 2015 με αντικείμενο την χρηματοδότηση των συστημάτων Υγείας. Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και μέλος επιστημονικών εταιριών.

Λυκούργος Πέτροβας, ex COO AXA Ασφαλιστική

Ο Λυκούργος Πέτροβας με μια επαγγελματική σταδιοδρομία που ξεπερνά τα 40 χρόνια έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην “Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Α.Ε.” όταν ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της AIG στην Ελλάδα από το 1951. Το 2004 ανέλαβε τη θέση του Chief Operating Officer (COO) στην AIG, εποπτεύοντας τα τμήματα Operations, IT,Customer Service & Claims. Στη συνέχεια προήχθη στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς επόπτευε το τμήμα Operations της AIG σε 11 χώρες. To 2014 εντάχθηκε στην AXA Ασφαλιστική Α.Ε. ως Chief Operations Officer, υπεύθυνος για όλες τις εργασίες ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης ζημιών της Εταιρείας, ενώ ήταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας.