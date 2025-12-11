Η Acrisure ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τη Vave, εταιρεία MGA από την Canopius. Οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν. Η Vave θα συνεχίσει να λειτουργεί με το δικό της εμπορικό σήμα, ενώ η διοικητική της ομάδα, με επικεφαλής τον CEO Marek Shafer, θα παραμείνει στη διοίκηση της εταιρείας. Η MGA θα ενταχθεί στην Acrisure Underwriting, μια πλατφόρμα 11 MGAs στην αγορά των ΗΠΑ. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η Acrisure Underwriting λειτουργεί ανεξάρτητα από το δίκτυο διανομής της Acrisure.

Με κύρια έδρα το Σικάγο, η Vave λειτουργεί υπό τη βρετανική Canopius. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2019. Η Canopius θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους πολλούς παρόχους για τη Vave.

Η Acrisure, με έδρα στο Grand Rapids του Μίσιγκαν, δήλωσε ότι η Vave συνδυάζει επιστήμη, δεδομένα και ακριβή ανάληψη κινδύνων, προσφέροντας άμεσα δεσμευτικές προσφορές σε συνεργάτες διανομής για μεγάλους κινδύνους στις ΗΠΑ.

«Η τεχνολογική προσέγγιση της Vave ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική fintech της Acrisure», δήλωσε ο Grahame Millwater, πρόεδρος παγκόσμιων αγορών και διεθνών δραστηριοτήτων της Acrisure. «Η ομάδα της Vave έχει αποδείξει ότι είναι ικανή στην ανάληψη κινδύνων μικρών εμπορικών και οικιακών ασφαλίσεων εκτεθειμένων σε καταστροφές. Ως μονάδα εντός της Acrisure Underwriting, η Vave και η Acrisure θα συνεχίσουν να επενδύουν στην ιδιόκτητη τεχνολογία της Vave και στην επέκταση προϊόντων, καλύψεων και γεωγραφικών περιοχών.»