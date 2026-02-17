Με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, η Affidea αξιοποιεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας: το χιούμορ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους χιουμοριστικούς λογαριασμούς στο Instagram, το The Real Ancient Memes, δημιουργώντας ένα ευφάνταστο καρουζέλ για την υγεία των νεφρών. Μέσα από σύγχρονη γλώσσα και έξυπνη αισθητική, το μήνυμα της πρόληψης «μεταφράζεται» σε περιεχόμενο φιλικό, άμεσο και πλήρως εναρμονισμένο με τις συνήθειες του digital κοινού.

Το καρουζέλ μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει πώς τα brands στον χώρο της υγείας μπορούν να ξεφύγουν από την παραδοσιακή, αποστειρωμένη ενημέρωση και να προσεγγίσουν το κοινό τους με αυθεντικότητα, δημιουργικότητα και σύγχρονη ματιά — χωρίς να χάνεται η ουσία και η αξιοπιστία του μηνύματος.

Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το μεγαλύτερο οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης που υλοποιείται στη χώρα, έρχεται να υπενθυμίσει ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και ενδυναμώνει τους πολίτες με γνώση, πρόσβαση και φροντίδα. Η Affidea αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα, καινοτόμες δράσεις και συνεργασίες που μιλούν τη γλώσσα του σήμερα, καθιστά την πρόληψη προσιτή, ανθρώπινη και πιο κοντά στην καθημερινότητά μας.