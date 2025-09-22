Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος διαγνωστικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, επιβραβεύει όσους κάνουν το πρώτο βήμα για τη φροντίδα της καρδιάς τους.

‘Eως 31 Οκτωβρίου 2025, με τη διενέργεια των δωρεάν εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω τα Καρδιαγγειακά», η Affidea προσφέρει σε όλους τους εξεταζόμενους κουπόνι αξίας 20€ για την επόμενη εξέτασή τους.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, χωρίς συχνά να δίνουν προειδοποιητικά συμπτώματα. Υπολογίζεται ότι 1 στους 2 άνδρες και 1 στις 3 γυναίκες μέσης ηλικίας ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η χοληστερίνη αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 5,5 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες 30–70 ετών με ΑΜΚΑ να κάνουν δωρεάν, εύκολα και άμεσα τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις για τον έλεγχο του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η δέσμευση της Affidea και η συμμετοχή της στο πρόγραμμα αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας να ενισχύσουμε την πρόληψη και να προάγουμε την καρδιαγγειακή υγεία σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος της Affidea είναι να δίνει κίνητρα στους πολίτες να φροντίζουν προληπτικά την υγεία τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το σημαντικό εθνικό πρόγραμμα πρόληψης.