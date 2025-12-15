Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η δυνατότητα λήψης ενημερωμένων αποφάσεων, γρήγορα και με ακρίβεια, είναι καθοριστική για την επιχειρηματική επιτυχία. Ως παγκόσμιος ηγέτης στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων, με περισσότερους από 75.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο, στην Allianz Trade κατανοούμε ότι κάθε απόφαση, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις λειτουργίες μας και την ικανοποίηση των πελατών μας. Με περισσότερα από 289 εκατομμύρια εταιρείες στη βάση δεδομένων μας και χιλιάδες αποφάσεις που λαμβάνονται καθημερινά στα διάφορα τμήματά μας, η εξασφάλιση ότι αυτές οι αποφάσεις βασίζονται σε δεδομένα δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια ουσιαστική αναγκαιότητα. Εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα η μηχανική μάθηση, ως δύναμη μετασχηματισμού.

του Πέτρου Κοντόπουλου, Credit Director, Allianz Trade στην Ελλάδα (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Δεκέμβριος 2025)

Επί χρόνια, η AllianzTrade βρίσκεται σε μια αδιάκοπη πορεία για την ενσωμάτωση μοντέλων πρόβλεψης βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, σε κάθε στάδιο των λειτουργικών της διαδικασιών. Αυτή η ενσωμάτωση δεν αφορά απλώς την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας. Αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουμε την επίλυση προβλημάτων και το στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχουν ήδη πολυάριθμοι τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά.

Χάρη στη μηχανική μάθηση, μπορούμε να υποστηρίξουμε την τιμολόγηση συμβολαίων, με ένα μοντέλο απλοποίησης που αναπτύχθηκε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε ακριβή τιμολόγηση με ελάχιστες πληροφορίες, επιταχύνοντας τη διαδικασία πώλησης, χωρίς να θυσιάζουμε τη σωστή αξιολόγηση του κινδύνου. Επιπλέον, τα μοντέλα πρόβλεψης που είναι βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, μας επιτρέπουν να αξιολογούμε τον κίνδυνο αφερεγγυότητας με μεγαλύτερη ακρίβεια – σήμερα πλέον, εκατομμύρια εταιρείες παγκοσμίως αξιολογούνται αυτόματα. Επιπρόσθετα, έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα που επιτρέπει αυτόματες αποφάσεις ανάληψης κινδύνου, βασισμένες στη μηχανική μάθηση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών μας, χωρίς να θυσιάζουμε την ακρίβεια στις αξιολογήσεις μας.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της διεκδίκησης απαιτήσεων, η εξειδικευμένη τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά να εντοπίζουμε τις πιο επείγουσες περιπτώσεις και να σχεδιάζουμε τις απαραίτητες ενέργειες πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αξιολόγηση του κινδύνου απάτης μας βοηθά να αναχαιτίσουμε τις ζημιές με ασφαλιστική απάτη, επιτρέποντάς μας να διαφυλάξουμε την κερδοφορία μας, ενώ προωθούμε περαιτέρω την αυτοματοποίηση και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, η δέσμευσή μας για έρευνα και ανάπτυξη παραμένει ακλόνητη, ιδιαίτερα στον τομέα των μοντέλων πρόβλεψης. Αυτή η εστίαση μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τις εξελισσόμενες ανάγκες του αντικειμένου μας και των πελατών μας. Ένας βασικός τομέας εξερεύνησης είναι η Γενετική ή Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, που τροφοδοτείται από καινοτομίες όπως το ChatGPT. Ενσωματώνοντας τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργαλειοθήκη μας, στοχεύουμε στην αύξηση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μας και στη σημαντική ενίσχυση της σαφήνειας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων. Αυτή η τεχνολογία θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουμε πιο αποτελεσματικά τη λογική πίσω από τις αποφάσεις μας, βελτιώνοντας περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι επαρκής, χωρίς την εξειδίκευση και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων μας. Οι δεξιότητες και το πνεύμα καινοτομίας τους είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου μέλλοντος για την εταιρεία μας. Οι άνθρωποί μας, με την εμπειρία και την αφοσίωσή τους, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό πίσω από κάθε τεχνολογική εξέλιξη που υιοθετούμε. Μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και την ενθάρρυνση της δημιουργικής σκέψης, ενισχύουμε την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και να τις αξιοποιούν στο έπακρο. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι συνεχίζουμε να ευημερούμε και να ηγούμαστε, σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη.