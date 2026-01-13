H τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει την κύρια αιτία παραβίασης δεδομένων, ξεπερνώντας σύντομα τα λάθη που προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Αυτό προβλέπει σε έκθεσή της η Experian, διεθνής εταιρεία δεδομένων και τεχνολογίας. Η χρήση αυτόνομων πρακτόρων AI από κυβερνοεγκληματίες μπορεί να οδηγήσει σε εξελιγμένες μορφές απάτης, μαζική κλοπή ταυτότητας και τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού που μεταλλάσσεται διαρκώς.
Παράλληλα, η συνδυαστική δράση της τεχνητής νοημοσύνης με την κβαντική υπολογιστική απειλεί να αχρηστεύσει τις υφιστάμενες μεθόδους κρυπτογράφησης, αναγκάζοντας τις εταιρείες ασφαλείας να αναπτύξουν ταχύτερα νέα αμυντικά συστήματα.
Η έκθεση προειδοποιεί ότι η ικανότητα των επιτιθέμενων να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων με ταχύτητα θα προκαλέσει μια πρωτοφανή έξαρση στις ψηφιακές επιθέσεις. Τέλος, η εξέλιξη αυτή μεταμορφώνει ριζικά το τοπίο της κυβερνοασφάλειας, καθιστώντας την προστασία των οργανισμών μια διαρκή μάχη τεχνολογικής υπεροχής.
