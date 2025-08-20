Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνει η AIG με σκοπό, όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Πίτερ Ζαφίνο, να «δημιουργήσει ένα ψηφιακό δίδυμο της επιχείρησης».



Το ψηφιακό δίδυμο θα αντιπροσωπεύει «όλα τα βασικά δεδομένα, τις διαδικασίες, τη λογική λειτουργίας και έναν χάρτη σχέσεων σε όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες», είπε ο Ζαφίνο σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα. Το ΑΙ θα αποτελέσει τη βάση για τεχνικές αξιολογήσεις, θα παρέχει στο προσωπικό διαχείρισης ζημιών πληροφορίες και εργαλεία, θα ενισχύει τη λήψη αποφάσεων και θα βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες.

«Θα ακούσετε πολύ περισσότερα γι’ αυτό το θέμα τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα καθώς προχωράμε περισσότερο στην εφαρμογή του», είπε ο Ζαφίνο. «Χτίζουμε την οντολογία της AIG από τότε που ξεκινήσαμε τη δουλειά μας στην τεχνητή νοημοσύνη».

Στη φιλοσοφία, η οντολογία είναι η μελέτη του είναι—η φύση της ύπαρξης. Στις επιχειρήσεις, η οντολογία αφορά το τι χρειάζεται μια επιχείρηση ή μια τεχνολογία και πώς αλληλεπιδρούν αυτά μεταξύ τους. Η οντολογία στην τεχνητή νοημοσύνη παρέχει έννοιες που βοηθούν την AI να κατανοήσει τα δεδομένα που επεξεργάζεται και να τα αξιοποιήσει για την παραγωγή λειτουργικών αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Ζαφίνο αναφέρθηκε στις συνεργασίες της AIG με τις Palantir, Anthropic και AWS. Όπως εξηγείται σε ένα ιστολόγιο της Palantir, η οντολογία αφορά τη λήψη αποφάσεων μέσα σε μια επιχείρηση. Η AI αλληλεπιδρά με την οντολογία.

«Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές δεδομένων δεν καταγράφουν τη συλλογιστική που οδηγεί στη λήψη αποφάσεων ή στη δράση που ακολουθεί, και συνεπώς περιορίζουν τη μάθηση και την ενσωμάτωση της AI», έγραψε ο επικεφαλής αρχιτέκτονας της εταιρείας. «Οι συμβατικές αναλυτικές αρχιτεκτονικές δεν εντάσσουν τον υπολογισμό στο πλαίσιο της βιωμένης πραγματικότητας, και έτσι παραμένουν αποκομμένες από τις λειτουργίες. Για να μπορέσει να πλοηγηθεί και να κερδίσει στον σημερινό κόσμο, η σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται μια αρχιτεκτονική λογισμικού που να εστιάζει στις αποφάσεις».

Η έννοια του ψηφιακού διδύμου επιτρέπει δοκιμές ή μοντελοποίηση πιθανών επιχειρησιακών αποφάσεων. Τα αποτελέσματα μπορούν να προβλεφθούν και να αναλυθούν μέσω του ψηφιακού διδύμου.

«Η οντολογία μας θα δημιουργεί ένα σαφές αρχείο για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται, το οποίο θα ενημερώνει τη λογική λειτουργίας της επιχείρησης και θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων», πρόσθεσε ο Ζαφίνο.

Όσον αφορά τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ο Ζαφίνο είπε ότι η ασφαλιστική εταιρεία ξεκίνησε με την υποστήριξη αναδοχέων (underwriters) για προϊόντα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο τέλος του πρώτου τριμήνου, και «τα αρχικά αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά». Πρόσθεσε ότι το AIG Underwriter Assistance είναι σε καλό δρόμο ώστε να χρησιμοποιηθεί για λογαριασμούς μεσαίας αγοράς στην Lexington Insurance Company το τρίτο τρίμηνο, και σε άλλους τομείς όπως το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας στη Βόρεια Αμερική το 2026.

Η AIG μίλησε για τη χρήση της AI και του AIG Underwriter Assistance στην Ημέρα Επενδυτών νωρίτερα φέτος.

«Συνεχίζουμε να εξερευνούμε ευκαιρίες για την επιτάχυνση της εφαρμογής μας», είπε ο Ζαφίνο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, προσθέτοντας ότι έχει αξιοποιηθεί η γενετική τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη των απαιτήσεων. Οι πρώτες δοκιμές στη διαδικασία δήλωσης ζημιάς έδειξαν μείωση του χρόνου επεξεργασίας από ημέρες σε ώρες.

«Έχουμε εκπαιδεύσει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ώστε να εξάγουν και να οργανώνουν αυτόματα βασικά στοιχεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους διακανονιστές αποζημιώσεων να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις ταχύτερα από ποτέ, προκειμένου να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας να βοηθάμε τους πελάτες όταν μας χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε ο Ζαφίνο.

Πηγή: InsuranceJournal