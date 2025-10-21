Η Allianz επιβεβαιώνει για έβδομη συνεχή χρονιά τον τίτλο της ως το πιο πολύτιμο ασφαλιστικό brand παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη “Best Global Brands 2025” της Interbrand. Η φετινή αναγνώριση συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή αύξηση 20% στην αξία του εμπορικού της σήματος, η οποία ανέρχεται πλέον στα 28,2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα 23,5 δισ., επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη εμπορική αξία στα 135 χρόνια ιστορίας της.

Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερά ισχυρή οικονομική πορεία, την εστίαση στον πελάτη και τη συνεπή εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής του brand που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αναγνωρισιμότητα του ονόματος Allianz σε όλο τον κόσμο.

Επιχειρηματική αριστεία και στρατηγική ανάπτυξη

Η φετινή διάκριση για ακόμη μια φορά επιβραβεύει την ολιστική προσέγγιση της Allianz, που ενώνει αρμονικά υψηλές επιχειρηματικές επιδόσεις με μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση της μάρκας. Εστιάζοντας στις αξίες της εμπιστοσύνης, της συνέπειας και της προστασίας, η εταιρεία έχει χτίσει ένα brand που ξεπερνά τα στενά όρια του ασφαλιστικού κλάδου, δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Με παρουσία σε πάνω από 70 χώρες, 125 εκατομμύρια πελάτες και 157.000 εργαζομένους, η Allianz συνεχίζει να πρωτοπορεί ως παγκόσμιος ηγέτης στον ασφαλιστικό και επενδυτικό τομέα, επενδύοντας παράλληλα στη διαφορετικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Πρωτοπορία στη βιωσιμότητα και ενίσχυση της εμπιστοσύνης

Ως σταθερός σύμμαχος ιδιωτών και επιχειρήσεων, η Allianz έχει στο επίκεντρό της τη διασφάλιση του μέλλοντος των πελατών και των εργαζομένων. Αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η εταιρεία επενδύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη σημασία του ρόλου του ασφαλιστικού κλάδου στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Αναγνωρισμένη διεθνώς ως ηγέτης βιωσιμότητας, η Allianz υλοποιεί ένα φιλόδοξο και μετρήσιμο πλάνο για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα στα ασφαλιστικά και επενδυτικά της χαρτοφυλάκια, ενώ διατηρεί ενεργό παρουσία σε σημαντικές ανθρωπιστικές δράσεις.

Παράλληλα, η Allianz υλοποιεί δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που προάγουν την ισότητα ευκαιριών, την ένταξη και τη νεανική απασχόληση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη με παγκόσμια επιρροή.

Στρατηγικές αθλητικές συνεργασίες με παγκόσμιο αντίκτυπο

Αξιοποιώντας δυναμικά την παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού, ως Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος, η Allianz συμβάλλει ενεργά στη στήριξη του μεγαλύτερου αθλητικού θεσμού στον κόσμο, προωθώντας τα ιδανικά της ενότητας, της αποδοχής και της συλλογικότητας.

Μάλιστα, μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, η Allianz προετοιμάζεται για τη συνέχεια της συνεργασίας αυτής ενόψει των Αγώνων του Milano Cortina 2026, επεκτείνοντας την παγκόσμια απήχησή της και ενισχύοντας το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα.

Σχολιάζοντας τη σημαντική διάκριση, ο κ. Βασίλης Χριστίδης, CEO της Allianz στην Ελλάδα, ανέφερε: «Η φετινή διάκριση της εταιρείας, επιβεβαιώνει ότι η αξία ενός brand δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μεγέθη, αλλά με την εμπιστοσύνη και τη θετική επιρροή που δημιουργεί. Στην Allianz, συνεχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε τον ρόλο της ασφάλισης, επενδύοντας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη, ώστε να οικοδομούμε ένα πιο ανθεκτικό και αισιόδοξο μέλλον για όλους. Η επιτυχία αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας, στους πελάτες και στους συνεργάτες μας, που μοιράζονται το όραμά μας για μια ενωμένη και ασφαλή κοινωνία».



