Η Allianz, υπερήφανος Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος από το 2021 έως το 2032, γιόρτασε και φέτος την Ολυμπιακή Ημέρα μαζί με τους ανθρώπους της, σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στις μικρές και μεγάλες νίκες της καθημερινότητας.

Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε Μέρα Νικητής», η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας αξίες όπως η ανθεκτικότητα, η συνεργασία, η ισορροπία και η ευεξία, αξίες που ενώνουν τον κόσμο της Allianz με εκείνον του Ολυμπισμού. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γιώργος Λιανός, μεταφέροντας με χιούμορ και θετική ενέργεια το πνεύμα της ημέρας.

Ο CEO της εταιρίας, κ. Βασίλης Χριστίδης, καλωσόρισε τους εργαζομένους και μοιράστηκε τη δική του «προσωπική νίκη» ενώ μίλησε για τη δύναμη της καθημερινής προσπάθειας πάνω στην οποία χτίζονται οι μεγάλες επιτυχίες. Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς (Chief Commercial Officer)και η κα. Δέσποινα Χαράπη (Chief People & Culture Officer) αναφέρθηκαν στις δικές τους «ομαδικές νίκες», τόσο της ομάδας OPM της Allianz που υλοποιεί το σημαντικό έργο της χορηγίας, όσο και στις πρωτοβουλίες συνολικά της εταιρίας που συνολικά ενισχύουν την κουλτούρα συνεργασίας και ανάπτυξης των ανθρώπων της Allianz. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε και μια κλήρωση έκπληξη, μέσα από την οποία εργαζόμενοι της Allianz κέρδισαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026, μια εμπειρία που επιβραβεύει τη δέσμευση και τη συνέπεια της ομάδας.

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η ενότητα όπου οι αθλητές του Team Allianz Greece μοιράστηκαν ιστορίες προσωπικής υπέρβασης και ανθεκτικότητας. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες Παρίσι 2024, Εμμανουήλ Καραλής (χάλκινος Ολυμπιονίκης), Απόστολος Χρήστου (αργυρός Ολυμπιονίκης), Χριστίνα Γκέντζου (χάλκινη Παραολυμπιονίκης), Αθανάσιος Γκαβέλας (χρυσός Παραολυμπιονίκης), καθώς και ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης (χάλκινος Παραολυμπιονίκης) με τη συνοδό του Κατερίνα Πατρώνη. Μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις και τη συζήτηση με το κοινό, ανέδειξαν ότι η πραγματική νίκη δεν περιορίζεται στα μετάλλια, αλλά βρίσκεται στην καθημερινή προσπάθεια, στην ψυχική ανθεκτικότητα και στη συνεχή εξέλιξη.

Έντονο ενδιαφέρον είχε και η διαδραστική ομιλία της Αγνής Μαριακάκη, Ψυχολόγου και Κοινωνικής Ερευνήτριας. Μέσα από βιωματικά παραδείγματα και τη συμμετοχή του κοινού, η κ. Μαριακάκη ανέδειξε ότι τα χαρακτηριστικά και οι αξίες που θαυμάζουμε σε άλλους ανθρώπους, είναι στην πραγματικότητα δυνάμεις που διαθέτουμε και οι ίδιοι, αλλά ίσως δεν έχουμε ακόμη αναγνωρίσει. Με απλές ασκήσεις και συλλογική αναστοχαστική διαδικασία, ενίσχυσε το μήνυμα της ημέρας, υπενθυμίζοντας ότι «κάθε μέρα είμαστε νικητές» όταν αναγνωρίζουμε και ενεργοποιούμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις.

Το μενού της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο γνωστός σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος, που μοιράστηκε με το κοινό έναν σύντομο χαιρετισμό και πραγματοποίησε μια επίδειξη μαγειρικής, παρουσιάζοντας ένα υγιεινό πιάτο που δοκίμασαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, κλείνοντας με γευστικό τρόπο την ημέρα.

Ο κ. Βασίλης Χριστίδης δήλωσε: «Η μεγαλύτερη δύναμη της Allianz είναι οι άνθρωποί της. Αυτοί που με καθημερινές νίκες, μικρές ή μεγάλες, δίνουν ουσία στις αξίες της προσπάθειας, της συνεργασίας και της επιμονής. Η Ολυμπιακή Ημέρα αποτελεί για εμάς μια ευκαιρία να σταθούμε δίπλα τους και να τους τιμήσουμε. Ως Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος, η Allianz δεσμεύεται να στηρίζει τόσο τους αθλητές που εμπνέουν με την αφοσίωσή τους, όσο και την ομάδα μας που κάθε μέρα δίνει το καλύτερο της εαυτό. Μέσα από εκδηλώσεις όπως αυτή, τιμούμε τον αθλητισμό, αλλά πάνω απ’ όλα τιμούμε την ανθρώπινη θέληση και τη δύναμη της ομάδας».

Με την υποστήριξη του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος μέχρι το 2032, η Allianz συνεχίζει να εμπνέει και να ενδυναμώνει, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην αριστεία, στην ομαδικότητα και στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, αξίες που θα συνεχίσουν να την οδηγούν προς το μέλλον. Η Ολυμπιακή Ημέρα της Allianz αποτελεί έναν ζωντανό θεσμό που υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα, η συνεργασία και η καθημερινή προσπάθεια είναι οι αληθινοί πρωταγωνιστές κάθε επιτυχίας.