Για ακόμη μια φορά, η Allianz επιβράβευσε τους κορυφαίους συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεων Αποκλειστικής Συνεργασίας, διοργανώνοντας ένα ταξίδι τριών ημερών στη Ρώμη.

Το ταξίδι αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων, με ταυτόχρονη εξερεύνηση σε κάποια από τα πιο εμβληματικά σημεία της αιώνιας πόλης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, το θρυλικό Κολοσσαίο, την Πλατεία Ναβόνα με την ατμόσφαιρα της Ιταλικής αναγέννησης, το Πάνθεον, το πιο καλοδιατηρημένο αρχαίο ρωμαϊκό κτίριο, το θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο του Βατικανού και το Καστέλο Σαντ’ Άντζελο στο οποίο περιηγήθηκαν στους χώρους του και θαύμασαν τη μοναδική θέα της πόλης.

Το ταξίδι δεν ήταν μόνο μια ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά και μια σπουδαία ευκαιρία για την προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας.

Τους συνεργάτες της εταιρίας, συνόδευσαν ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής κ. Στέφανος Μαλαχιάς, ο Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας, Μεσιτών & Εναλλακτικών Δικτύων κ. Λεωνίδας Γαϊτάνος, ο Προϊστάμενος Marketing & Επικοινωνίας κ. Κώστας Χαλκιώτης και η κα. Στέλλα Χατζηκυριάκου, Επιθεωρήτρια Πωλήσεων Αποκλειστικού Δικτύου της Allianz.

Η αναγνώριση και η επιβράβευση των ανθρώπων που ξεχωρίζουν είναι στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Allianz. Η εταιρία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους Συνεργάτες της, δίνοντάς τους τα εφόδια και τα κίνητρα που χρειάζονται για να φτάνουν – και να ξεπερνούν – κάθε νέο στόχο.