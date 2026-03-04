Η Allianz, υπερήφανος Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος, προσέφερε σε συνεργάτες και εργαζόμενούς της τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τον παλμό της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano – Cortina 2026.

Η επίσκεψη στην Ιταλία διοργανώθηκε μέσω Πακέτων Φιλοξενίας που προσέφερε η Allianz σε συνεργάτες που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Πωλήσεων, καθώς και σε εργαζόμενους που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης. Την αποστολή συνόδευσαν ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Allianz Ελλάδος, κ. Στέφανος Μαλαχιάς, ο Αναπληρωτής Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, κ. Γιώργος Γκοτζαγεώργης, καθώς και ο κ. Ευάγγελος Τιτόπουλος και η κα Ήβα Μαρίνη από το Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας – υπεύθυνοι για το Ολυμπιακό & Παραολυμπιακό Κίνημα στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Μιλάνο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον συναρπαστικό τελικό χόκεϊ για το χρυσό μετάλλιο ανδρών, στη Milano Santagiulia Hockey Arena, παρουσία 16.000 θεατών. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συνάντησή τους με αθλητές του Team Allianz, την Ολυμπιονίκη Alexandra Burghardt, μία από τους ελάχιστους αθλητές παγκοσμίως – και την 4η γυναίκα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων– που έχει κατακτήσει μετάλλιο τόσο σε Χειμερινούς, όσο και σε Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, και με τον βετεράνο χρυσό Ολυμπιονίκη του Βανκούβερ 2010 στο Special Slalom, Giuliano Razzoli.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ήταν προσκεκλημένοι της Allianz SE στον εμβληματικό Allianz Tower, που αποτελεί έδρα της Allianz Ιταλίας, αλλά και το ψηλότερο κτίριο της χώρας. Εκεί, στον 47ο όροφο, στο Allianz Lounge, απόλαυσαν γεύμα με δημιουργίες σεφ βραβευμένου με αστέρι Michelin.

Η Allianz συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Κίνημα, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες στα μέλη της μεγάλης οικογένειάς της να ζήσουν από κοντά τη μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού, ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Allianz, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μέσα από το φετινό ταξίδι, επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ουσιαστικές εμπειρίες που ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν και της ομαδικότητας. Η στρατηγική συνεργασία της Allianz με το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Κίνημα δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία, αλλά μια διαρκή δέσμευση να στηρίζουμε το πάθος, το όραμα και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ό,τι μας ενώνει και μας κάνει να ξεχωρίζουμε: στην πίστη μας, στη δύναμη της συνεργασίας και στην επίτευξη των υψηλών στόχων».