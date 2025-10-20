Μια ισχυρή οικονομία παρέχει τη βάση ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης. Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στην 7η Εθνική Συνδιάσκεψη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Όπως είπε σήμερα, η οικονομία της Ελλάδας στέκεται με ρυθμό ανάπτυξης 2.2% για το 2025 και 2.4% για το 2026. Αυτοί οι ρυθμοί είναι υπερδιπλάσιοι του ευρωπαϊκού μέσου όρου για τα ίδια έτη (0.9% και 1.2% αντίστοιχα). Αυτή η υπερδιπλάσια ανάπτυξη, όταν συνοδεύεται με μεταρρυθμίσεις, φέρνει μερίσματα που γυρίζουν και ενισχύουν την καθημερινότητα και την οικονομία.

Συνέδεσε την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς με την ισχυρή οικονομία. Αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κλάδου, όπως η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα έναντι φυσικών καταστροφών και η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 500.000€.

Αν και αναγνώρισε ότι αυτά τα μέτρα μπορεί να μην είναι αρκετά, εκτίμησε ότι έχουν καλύψει ένα κενό και ότι υπάρχει δρόμος μπροστά για να συζητηθούν και άλλα ασφαλιστικά προϊόντα. Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη σημασία της συζήτησης για αποταμιευτικά προγράμματα (τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το φορολογητέο εισόδημα και να αποδώσουν μέρισμα από την επενδυτική δραστηριότητα όταν ο πολίτης το έχει ανάγκη).

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για μία σταθερή και σοβαρή δημοσιονομική πορεία, ώστε η χώρα να αποτελεί κράτος που το σέβονται οι οίκοι αξιολόγησης.

Τέλος, ανέφερε την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), επισημαίνοντας την σοβαρότητα στην απορρόφηση πόρων:

• Το 2019, το ΠΔΕ ήταν 5.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

• Φέτος, ανέρχεται στα 14.6 δισεκατομμύρια ευρώ.

• Του χρόνου (2025), προβλέπεται να φτάσει τα 16.9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συμπερασματικά, τόνισε ότι η σωστή δημοσιονομική πολιτική και οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα που θα επιστρέφουν στην ασφαλιστική αγορά.