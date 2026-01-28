Η Apeiron Insurance Project αναζητά έμπειρο Underwriter στον κλάδο αυτοκινήτου. Ειδικότερα:
Κύριες Αρμοδιότητες
- Ανάληψη κινδύνων σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας.
- Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών και εισερχόμενων αιτημάτων.
- Επικοινωνία με ασφαλιστικούς πράκτορες και πελάτες.
- Επαγγελματισμός και συνέπεια στην καθημερινή εργασία.
Απαραίτητα Προσόντα
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
- Πιστοποίηση Τύπου Α από την Τράπεζα της Ελλάδος.
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και ασφαλιστικής ορολογίας.
- Εξαιρετική χρήση Η/Υ και MS Office.
- Πανεπιστημιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
- Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικότητα και οργανωτική συμπεριφορά.
Τι Προσφέρουμε
- Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη.
- Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
- Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Θέμα email: «Underwriter Κλάδου Αυτοκινήτου»
