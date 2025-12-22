Στο ερώτημα αν μπορεί ο Έλληνας να εμπιστευτεί το διαμεσολαβητή του η απάντηση για εμένα είναι ξεκάθαρη και αποτυπώνεται στη φράση: Business is People. Επομένως, ναι, ο πολίτης μπορεί –και πρέπει– να εμπιστεύεται τον Ασφαλιστικό του Διαμεσολαβητή. Με το να διέπεται αυτή η σχέση από εμπιστοσύνη, μόνο προς όφελος του πολίτη / ασφαλισμένου μπορεί να είναι.

Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος – ΕΑΔΕ και Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος – ΕΕΑΕ (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στις 14/12/2025 )

Η Διαμεσολάβηση στη χώρα μας έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο ως προς την επαγγελματική κατάρτιση των εκπροσώπων της, όσο και ως προς το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει.

Ακολουθώντας τις νέες παγκόσμιες συγκυρίες και την προσαρμογή του σκοπού της Ασφάλισης σε αυτές, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής έχει κάνει το άλμα προς έναν επαγγελματία τεκμηριωμένο τεχνικά, εξειδικευμένο στο αντικείμενό του, και σε εναρμόνιση με τις νομικές επιταγές που επιβάλλονται για την λειτουργία του επαγγέλματός του.

Ο Διαμεσολαβητής δεν είναι ο “πωλητής” προϊόντων των περασμένων δεκαετιών, αλλά ένας αξιόπιστος, στρατηγικός σύμβουλος για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.

Επιπλέον, διαθέτει ένα αναμφισβήτητο σημαντικό και μοναδικό πλεονέκτημα: το ανθρώπινο στοιχείο.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι ο Διαμεσολαβητής:

Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται μετά από εξετάσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Υποβάλλεται σε ετήσιες υποχρεωτικές πιστοποιήσεις, οι οποίες μπορούν και πρέπει να ζητούνται από τον πολίτη

Αναλαμβάνει την ευθύνη για την σύσταση της ενδεικνυόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη

Αυτά τα στοιχεία μάς ξεχωρίζουν από τις πλατφόρμες, που παρέχουν μηχανική απεικόνιση προϊόντων, χωρίς την απαραίτητη, σύμφωνα με τον νόμο, συμβουλή και υπεύθυνη καθοδήγηση.

Τα στοιχεία εξ άλλου του ασφαλισμένου, όταν επικοινωνεί με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών και δεν αξιοποιούνται για άλλες εμπορικές σκοπιμότητες.

Σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή/ασφαλισμένου, σήμερα διαθέτουμε ένα ισχυρό υπόβαθρο, που στηρίζεται στην ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD στην ελληνική νομοθεσία {Νόμος 4583/18}. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται, οι κανόνες δεοντολογίας που τίθενται και οι συνεχείς έλεγχοι από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν μοναδικό στόχο την προστασία του καταναλωτή.