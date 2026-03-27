Το 2026 έχει ξεκινήσει δυναμικά και θα έλεγα όχι τόσο ευχάριστα σε διεθνές επίπεδο.

του Χάρη Αλεξόπουλου, προέδρου της ΕΕΑΕ

Σε αυτή την ατμόσφαιρα της οικονομικής αβεβαιότητας και του φόβου που δημιουργείται από τις συρράξεις στην γειτονιά μας και τις «domino – επιρροές» τους στην ασφάλεια των ανθρώπων και του εμπορίου, και στην ενέργεια και στις οικονομίες των χωρών, θα ήθελα να επιλέξω να εστιάσω και να μιλήσω, για το δικό μας αντικείμενο: την Ασφάλιση.

Παρατηρούμε πόσο η «Ασφάλιση στην πράξη» υπάρχει πίσω από την κάθε πτυχή των γεγονότων που συμβαίνουν, προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για μία κάποια «συνέχιση της κανονικότητας» όπως την γνωρίζαμε. Και για ακόμη μία φορά – δυστυχώς τώρα μέσα από αυτό το ακραίο περιβάλλον της πολεμικής διαμάχης – αντιλαμβανόμαστε την αξία της Ασφάλισης και την λειτουργία της ως μηχανισμός πρόληψης, αποκατάστασης και κοινωνικής συνοχής, σε ένα επίπεδο που ξεφεύγει μακράν από τον ατομικό, οικογενειακό και επιχειρησιακό μας κόσμο. Και όμως, ενώ διεθνώς η Ασφάλιση ενισχύεται ως θεσμός, στη χώρα μας υπονομεύεται από αθέμιτες πρακτικές, έλλειψη ελέγχου και αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας που πλήττουν κυρίως τους πιο ευάλωτους ασφαλισμένους αλλά και εμάς – τους Διαμεσολαβούντες.

Με περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 500.000€ και το 70% των κατοικιών να παραμένουν ανασφάλιστες, με δεκάδες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα και οδηγοί που «κάνουν party» καθημερινά στους δρόμους, με τράπεζες και πολυεθνικά σχήματα να περιορίζουν το εύρος επιλογών συνεργασιών συρρικνώνοντας την αγορά και προσανατολίζοντάς την μόνο στην επίτευξη κέρδους και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, και όχι στον αυτούσιο κοινωνικό ρόλο που ανέκαθεν πρέσβευε η Ασφάλιση, χειροκροτούμε γιατί η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων άγγιξε τα 6 δισ., που ποσοστιαία εξακολουθεί να αποτελεί από τα χαμηλότερα επίπεδα στην διείσδυση ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ, συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Προσδοκώντας σε μία βελτίωση των συνθηκών παγκοσμίως, εγχώρια η Ένωσή μας, εξακολουθεί το έργο της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου μας, την προώθηση της ενότητάς μας και την επικοινωνία της αξίας της Διαμεσολάβησης με κάθε ευκαιρία, σε κάθε βήμα της και σε κάθε εκδήλωση. Η δική σας συμμετοχή και υποστήριξη μας δίνει δύναμη και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό! Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, έχει ανοιχτές τις πόρτες για να σας ακούμε και να ακούμε και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Είμαστε εδώ, για εσάς.

Πηγή: Διασφαλίζω περιοδικο, ΕΕΑΕ