Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετακινηθεί από την περιφέρεια των επιχειρησιακών λειτουργιών στο επίκεντρο της σύγχρονης δημιουργίας αξίας. Καθώς οι οργανισμοί ενσωματώνουν την AI στη λήψη αποφάσεων, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην κυβερνοασφάλεια και στην αυτοματοποίηση, αναδύεται ένα νέο κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η ίδια η ΤΝ να ασφαλιστεί και με ποιους όρους; Για τους underwriters, η ασφαλισιμότητα της AI δεν αποτελεί απλώς τεχνική πρόκληση· είναι μια στρατηγική εξέλιξη του επαγγέλματος.

του Νίκου Γεωργόπουλου

Από τον Παραδοσιακό Κίνδυνο στον Αλγοριθμικό Κίνδυνο

Η παραδοσιακή υπογραφή κινδύνων αξιολογεί ανθρώπινη συμπεριφορά, υλικά περιουσιακά στοιχεία και σχετικά προβλέψιμα μοτίβα. Η ΤΝ ανατρέπει αυτό το πλαίσιο. Οι αλγόριθμοι μαθαίνουν, προσαρμόζονται και μερικές φορές συμπεριφέρονται με τρόπους που ούτε οι δημιουργοί τους μπορούν να προβλέψουν πλήρως. Αυτό δημιουργεί νέες κατηγορίες κινδύνου:

Κίνδυνος Μοντέλου: Σφάλματα στα δεδομένα εκπαίδευσης, λανθασμένες παραδοχές ή μεροληπτικές εξόδοι.

Σφάλματα στα δεδομένα εκπαίδευσης, λανθασμένες παραδοχές ή μεροληπτικές εξόδοι. Λειτουργικός Κίνδυνος: Τα συστήματα ΤΝ μπορεί να αποτυγχάνουν σιωπηλά, παράγοντας λανθασμένα αποτελέσματα σε κλίμακα.

Τα συστήματα ΤΝ μπορεί να αποτυγχάνουν σιωπηλά, παράγοντας λανθασμένα αποτελέσματα σε κλίμακα. Κυβερνοκίνδυνος: Επιθέσεις όπως data poisoning, adversarial manipulation ή κλοπή μοντέλων.

Επιθέσεις όπως data poisoning, adversarial manipulation ή κλοπή μοντέλων. Κίνδυνος Ευθύνης: Όταν η ΤΝ λαμβάνει ή επηρεάζει αποφάσεις — π.χ. πιστοληπτική αξιολόγηση, ιατρική διαλογή, αυτόνομη οδήγηση — η απόδοση ευθύνης γίνεται περίπλοκη.

Οι κίνδυνοι αυτοί είναι αλληλένδετοι, δυναμικοί και συχνά αδιαφανείς. Η ασφαλισιμότητα εξαρτάται από το κατά πόσο μπορούν να μετρηθούν, να παρακολουθηθούν και να μετριαστούν.

Τι Καθιστά την ΤΝ Ασφαλίσιμη;

Για να θεωρηθεί ένα σύστημα ΤΝ ασφαλίσιμο, οι underwriters αναζητούν τρεις θεμελιώδεις πυλώνες:

1. Διαφάνεια και Εξηγησιμότητα

Οι ασφαλιστές χρειάζονται ορατότητα στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, στα δεδομένα που χρησιμοποιεί και στη λογική των αποφάσεών του. Τα “μαύρα κουτιά” αυξάνουν την αβεβαιότητα και μειώνουν την ασφαλισιμότητα. Τα frameworks Explainable AI, τα audit logs και η τεκμηρίωση μοντέλων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία αξιολόγησης.

2. Διακυβέρνηση και Έλεγχος Κύκλου Ζωής

Η ΤΝ δεν είναι στατικό περιουσιακό στοιχείο. Εξελίσσεται μέσω επανεκπαίδευσης, ενημερώσεων και νέων δεδομένων. Η ασφαλισιμότητα απαιτεί ισχυρή διακυβέρνηση:

Έλεγχο εκδόσεων και μητρώα μοντέλων

Ανθρώπινη επίβλεψη

Πρωτόκολλα δοκιμών και επικύρωσης

Συμμόρφωση με ηθικά και ρυθμιστικά πλαίσια

Ένα καλά διοικούμενο σύστημα ΤΝ είναι πιο προβλέψιμο και άρα πιο ασφαλίσιμο.

3. Ισχυρή Κυβερνοασφάλεια

Τα συστήματα ΤΝ αποτελούν υψηλής αξίας στόχους. Οι ασφαλιστές αναμένουν:

Προστασία δεδομένων εκπαίδευσης

Άμυνα απέναντι σε επιθέσεις αλλοίωσης

Ασφαλή APIs και endpoints

Συνεχή παρακολούθηση ανωμαλιών

Η κυβερνοωριμότητα επηρεάζει άμεσα την εμπιστοσύνη του underwriter.

Αναδυόμενα Ασφαλιστικά Μοντέλα για την ΤΝ

Η αγορά αρχίζει να διαμορφώνει νέα προϊόντα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της ΤΝ:

Ασφάλιση Αλγοριθμικής Ευθύνης

Εγγυήσεις Απόδοσης Μοντέλων

Κάλυψη Κλοπής Μοντέλων & Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Επεκτάσεις Cyber για AI‑specific κινδύνους

Αυτά τα προϊόντα απαιτούν υβριδική τεχνογνωσία: cyber, tech E&O, λειτουργικό κίνδυνο και διακυβέρνηση δεδομένων.

Ο Νέος Ρόλος του Underwriter

Η ασφαλισιμότητα της AI μετατρέπει τον underwriter σε πολυεπιστημονικό αξιολογητή. Πέρα από την αναλογιστική ανάλυση, απαιτείται κατανόηση data science, κυβερνοασφάλειας, ρυθμιστικών πλαισίων και ψηφιακής ηθικής. Ο underwriter γίνεται στρατηγικός σύμβουλος, καθοδηγώντας τους οργανισμούς προς “insurable‑by‑design” συστήματα.

Κοιτώντας Μπροστά

Η AI θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους, και η ασφάλιση πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα. Οι πρωτοπόροι θα είναι όσοι κατανοήσουν ότι η ασφαλισιμότητα της ΤΝ δεν αφορά μόνο τη μεταφορά κινδύνου αφορά τη διαμόρφωση υπεύθυνων, ανθεκτικών και αξιόπιστων οικοσυστημάτων.