Άδειο ήταν το «καλάθι» της ΔΕΘ για την ιδιωτική ασφάλιση. Οι προχθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη δεν είχαν την πραγματική αναφορά ούτε για φορολογικά κίνητρα ούτε για μεταρρυθμιστικές – αναπτυξιακές πρωτοβουλίες εστιασμένες στην ασφαλιστική βιομηχανία.

του Νίκου Μωράκη

Ίσως διότι κατά το προηγούμενο διάστημα ελήφθησαν αρκετά μέτρα υποστηρικτικά για τον κλάδο, όπως η υποχρεωτικότητα στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές και οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες, τα οποία ωστόσο από την αγορά δεν χαρακτηρίστηκαν ως γενναία και για το λόγο αυτό υπήρχε προσμονή για ανάλογες εξαγγελίες.

Μένει να φανεί αν τους επόμενους λίγους μήνες και ιδιαίτερα πριν την εκπνοή του φετινού έτους, κυβέρνηση και ΕΑΕΕ θα επανέλθουν στο «τραπέζι» του διαλόγου με σκοπό την αναγνώριση στον κλάδο νέων ενισχυτικών παρεμβάσεων.