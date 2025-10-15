Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική, με πολυετή παράδοση στην Οφθαλμολογία, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης.

Με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος οφθαλμολογικών παθήσεων, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική εφαρμόζει σύγχρονες, ασφαλείς και αποτελεσματικές χειρουργικές τεχνικές. Η εξειδικευμένη ομάδα της με εκτενή εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων παθήσεων αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και μεθόδους, στοχεύει στην αποκατάσταση της όρασης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Στην Αθηναϊκή Γενική Κλινική εφαρμόζονται θεραπείες που συμβάλλουν στη διατήρηση της όρασης, όπως φωτοδιαμόρφωση για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, YAG Laser καψουλοτομή και ARGON Laser φωτοπηξία. Παράλληλα, λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο γλαυκώματος για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών που πάσχουν ή είναι ύποπτοι για γλαύκωμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επεμβάσεις οφθαλμικής χειρουργικής, όπως η υαλοειδεκτομή και η χειρουργική καταρράκτη, που αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας της Κλινικής, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Τμήματος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, κ. Παναγιώτης Μπούσαλης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος συμβουλεύει: «Ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος συμβάλλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της όρασης. Υπάρχουν παθήσεις του οφθαλμού που προσβάλλουν τον άνθρωπο σε κάθε ηλικία, χωρίς συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος».

Ο κ. Αντώνης Γερονικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής δήλωσε σχετικά: «Σε ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και απόλυτης ασφάλειας, η Αθηναϊκή Κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες τελευταίας τεχνολογίας, αποκλειστικά για οφθαλμολογικά χειρουργεία. Με περισσότερες από 11.000 επεμβάσεις οφθαλμικής χειρουργικής τα τελευταία τρία χρόνια, η Αθηναϊκή Κλινική αποδεικνύει έμπρακτα την εμπειρία και την εξειδίκευσή της στον χώρο της οφθαλμολογίας».

Παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην καινοτομία και την ποιότητα φροντίδας, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική συνεχίζει να επενδύει σε προηγμένες μεθόδους και εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό, με στόχο τη διατήρηση και την αποκατάσταση της όρασης, προσφέροντας στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής.