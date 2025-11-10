Η Ατλαντική Ένωση, στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης των στελεχών της, πραγματοποίησε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου μια σημαντική επιμορφωτική ενημέρωση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence ή AI), αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η νέα αυτή τεχνολογία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κεντρικός εισηγητής του σεμιναρίου ήταν Έλληνας Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge, εξειδικευμένος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος παρουσίασε με τρόπο κατανοητό και πρακτικό τις βασικές αρχές, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της τεχνολογίας αυτής. Το σεμινάριο διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα και είχε ως στόχο να βοηθήσει το προσωπικό να κατανοήσει τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε επαγγελματικό αντικείμενο.

Ατλαντική Ένωση: Συνεχής εκπαίδευση και καινοτομία

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες (12:30–14:00 και 14:30–16:00) στην αίθουσα «Νότης Λαπατάς» του 6ου ορόφου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η Διοίκηση της Ατλαντικής Ένωσης επεσήμανε πως η κατανόηση και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί στρατηγικής σημασίας βήμα για το μέλλον, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «σε δύο χρόνια, όποιος δεν χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη, θα βρίσκεται εκτός αγοράς».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, είχε ήδη προγραμματιστεί και δεύτερο, προχωρημένο σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ώρα 13:00–14:30, στην ίδια αίθουσα. Σε αυτό συμμετείχαν επιλεγμένα στελέχη που είχαν δείξει ενδιαφέρον και κατανόηση των εννοιών που παρουσιάστηκαν στην πρώτη φάση. Ιδιαίτερη συμμετοχή υπήρξε από τα τμήματα Μηχανογράφησης και Λειτουργιών, που καλούνται να ενσωματώσουν άμεσα τις νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες τους.

Η Ατλαντική Ένωση, μέσα από δράσεις όπως αυτή, επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη συνεχή εκπαίδευση, την καινοτομία και τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή, ενθαρρύνοντας κάθε εργαζόμενο να αναζητήσει νέες ιδέες και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή του εργασία.