Η Ατλαντική Ένωση, μία από τις πιο ιστορικές και υγιείς ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, με συνεχή παρουσία άνω των 55 ετών, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και δυναμισμό την έναρξη της δραστηριοποίησής της στον τομέα της Ασφάλισης Εγγυήσεων (Ασφαλιστικές Εγγυητικές Επιστολές).

Με Δείκτη Φερεγγυότητας 297% (31/12/2024) — τον υψηλότερο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα — και με τη θέση της μέσα στην πρώτη δεκάδα ασφαλιστικών εταιρειών ως προς τα Ίδια Κεφάλαια, η Ατλαντική Ένωση εισέρχεται σε έναν κλάδο υψηλής σημασίας για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία και αξιοπιστία που παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων από την Ατλαντική Ένωση

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων αποτελεί μια σύγχρονη και εξαιρετικά χρήσιμη λύση για επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς παροχής προμηθειών, υπηρεσιών και υλοποίησης/εκτέλεσης τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δημοσίου και επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η Ατλαντική Ένωση, ως Εγγυητής, αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο Δικαιούχο.

Η διαδικασία παροχής εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνει στάδια προέγκρισης, ανάληψης κινδύνου, έκδοσης συμβολαίου και διαχείρισης ζημιών, πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα.





Ταχύτητα, Ευελιξία και Οικονομικά Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων underwriting, η Ατλαντική Ένωση προσφέρει:

Ταχεία αξιολόγηση και έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Βελτίωση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς δεν απαιτείται δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων

για τις επιχειρήσεις, καθώς δεν απαιτείται δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων Μη επιβάρυνση ισολογισμού , σε αντίθεση με τις τραπεζικές εγγυήσεις

, σε αντίθεση με τις τραπεζικές εγγυήσεις Μη απαίτηση υποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων

Αναλογικό υπολογισμό κόστους , χωρίς επιπλέον τριμηνιαίες χρεώσεις

, χωρίς επιπλέον τριμηνιαίες χρεώσεις Δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους δημόσιους διαγωνισμούς ταυτόχρονα

Η Ατλαντική Ένωση προσφέρει όλες τις βασικές μορφές εγγυητικών επιστολών: Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής, Συντήρησης και Καλής Πληρωμής, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την Ατλαντική Ένωση

Η είσοδος στον κλάδο των Εγγυητικών Επιστολών αποτελεί ένα τολμηρό και ενθουσιώδες βήμα για την εταιρεία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το εύρος των υπηρεσιών της και προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις ένα επιπλέον ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης. Παράλληλα, με την κίνηση αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή κάλυψης πληθώρας αναγκών Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Με σταθερότητα, αξιοπιστία και διεθνή τεχνογνωσία, η Ατλαντική Ένωση συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας συνεπής στο όραμά της, να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους, παρέχοντας σύγχρονες, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις.