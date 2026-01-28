Η Carglass®, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων και της παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ανανέωση της πιστοποίησης ISO 9001:2015.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειας της εταιρείας για λειτουργική αριστεία και αυστηρή τήρηση των πλέον σύγχρονων διεθνών προτύπων αλλά και της συνεχούς προσαρμογής της σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Η ανανέωση της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα BUREAU VERITAS HELLAS, συνεχίζοντας μια αδιάλειπτη παράδοση συνέπειας και αξιοπιστίας που ξεκίνησε το 2005.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Carglass® παραμένει πλήρως εναρμονισμένο με τις βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές παγκοσμίως και βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας.

Η Carglass® εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης που εστιάζει στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων, καθώς και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, διασφαλίζοντας μια άψογη εμπειρία εξυπηρέτησης. Μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση των διαδικασιών της με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην οδηγική ασφάλεια και την παροχή αξιόπιστων λύσεων υψηλής ποιότητας για κάθε οδηγό.

Με την ανανέωση αυτή, η Carglass® ενισχύει την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, δεσμευόμενη στη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών της με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα και την καινοτομία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον σκοπό της να κάνει τη διαφορά, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον.