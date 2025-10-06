.

Η Carglass® έδωσε δυναμικό «παρών» στον 17ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα. Τη διοργάνωση πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Εργαζόμενοι της Carglass® συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον περίπατο 2 χλμ. με αφετηρία το Ζάππειο Μέγαρο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά του καρκίνου του μαστού. Η ενεργή συμμετοχή της εταιρείας πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», ενισχύοντας έμπρακτα τον αγώνα για την πρόληψη και τη στήριξη των ασθενών. Η συμμετοχή της Carglass® σε αυτή την εμβληματική διοργάνωση εντάσσεται στον πυρήνα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για «έναν κόσμο με περισσότερη φροντίδα» και μετατρέποντας τις αξίες της σε πράξεις αλληλεγγύης. Για την Carglass®, η συστηματική και έμπρακτη υποστήριξη οργανισμών που κάνουν τη Διαφορά στην κοινωνία πηγάζει από το ισχυρό αίσθημα ανταποδοτικότητας και αποτελεί βασικό κομμάτι της πρωτοβουλίας «Giving Back». Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους οργανισμούς, που αφήνουν ένα πραγματικό αποτύπωμα και χαράζουν νέους ορίζοντες για το μέλλον