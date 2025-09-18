Η Carglass® συμμετείχε δυναμικά στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώθηκαν από το kariera.gr στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Metropolitan Expo. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για όσους αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας.

Στο περίπτερο της Carglass®, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την ομάδα μας και να ενημερωθούν για το εργασιακό περιβάλλον σε μια εταιρεία που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ήταν παρόν για να απαντήσει σε ερωτήσεις, να παρουσιάσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να συζητήσει για τις δυνατότητες καριέρας στον οργανισμό.



Η Carglass® επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ετησίως, παρέχει περισσότερες από 500 ώρες σε διαδικτυακά και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές και πιστοποιήσεις από διακεκριμένους φορείς. Ενδεικτικά, μόνο το 2024, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 600 ώρες εκπαίδευσης και ένταξης για τους νέους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν πάνω από 5.580 ώρες εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης τεχνικών.



Οι τεχνικοί της εταιρείας πιστοποιούνται από τον παγκοσμίου φήμης οργανισμό Institute of Motor Industry (IMI). Η πιστοποίηση αυτή καλύπτει εργασίες επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων, καθώς και Παραμετροποίησης Κάμερας ADAS σε συμβατικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα, επιβεβαιώνοντας έτσι την υψηλή τεχνογνωσία και ποιότητα των υπηρεσιών.



Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων ταλέντων, παρέχοντας ευκαιρίες για εσωτερική ανέλιξη και μετάβαση σε νέους ρόλους. Η συνεχής επένδυση στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική στρατηγική μας, οδηγώντας την εταιρεία σε διαρκή επιτυχία.