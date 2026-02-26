Η κα. Δώρα Αποστολοπούλου, Managing Director Operations της AGORA Insurance, συμμετέχει ως ομιλήτρια στο Insurance Forum “Athens Edition”, φέρνοντας στο προσκήνιο την εμπειρία της στον λειτουργικό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη σύγχρονων ασφαλιστικών οργανισμών.

Με πολυετή παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο και σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, έχει διαμορφώσει μια ισχυρή επαγγελματική διαδρομή με έμφαση στη βελτιστοποίηση λειτουργιών, τη διαχείριση σύνθετων οργανωτικών δομών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Μέσα από τον ρόλο της, έχει συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ευελιξία και την ανθεκτικότητα των οργανισμών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων.

Στην AGORA Insurance, έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των λειτουργικών δομών και διαδικασιών της εταιρείας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου διαμεσολάβησης που συνδυάζει τεχνολογία, αποδοτικότητα και πελατοκεντρική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κα. Αποστολοπούλου αναμένεται να συμβάλει στη συζήτηση γύρω από τον μετασχηματισμό των ασφαλιστικών οργανισμών και τον ρόλο της λειτουργικής αριστείας στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών μοντέλων ανάπτυξης. Η παρουσία της αναμένεται να προσφέρει μια πρακτική οπτική για το πώς οι νέες ασφαλιστικές πλατφόρμες χτίζουν δομές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.