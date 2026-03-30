H Delta & Brokers πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας της εταιρείας στα ιδιόκτητα γραφεία της στο Π. Φάληρο σε ένα θερμό και άκρως, όπως πάντα, οικογενειακό κλίμα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι άνθρωποι της Delta & Brokers «σπάνε» κάθε ρεκόρ, το ένα μετά το άλλο, πραγματοποιώντας την ομορφότερη, πιο ουσιαστική και κορυφαία παραγωγική χρονιά στην ιστορία της Εταιρείας, από ιδρύσεώς της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής Δημήτρης Γιαννουδάκος, συνεχάρη προσωπικά το Διοικητικό Προσωπικό και τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους της Delta & Brokers και ανακοίνωσε επίσημα τον επόμενο προορισμό του Ταξιδιού της Εταιρείας στην Κίνα, σε ένα γεμάτο και πλήρες πρόγραμμα 9 ημερών σε Πεκίνο, Σανγκάη, Σουτσόου και Ξιτάνγκ.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί, για μια ακόμα χρονιά, από το Ταξιδιωτικό Γραφείο Cosmorama αποκλειστικά και μόνο για την Delta & Brokers. Υπεύθυνος του Cosmorama παρέστη στην εκδήλωση και γεμάτος ενθουσιασμό πήρε τον λόγο με φωτογραφίες και βίντεο που ταξίδεψαν όλους τους καλεσμένους στο «διαμάντι» της Ασίας. Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Ένα τέτοιο ταξίδι, το διοργανώνουν μόνο μεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρείες και είναι πρωτόγνωρο να το βλέπεις από μια Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβούλων».

Ακολούθησαν οι Βραβεύσεις των Κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμβούλων που ξεχώρισαν για το 2025 σε Νέα Παραγωγή Ζωής και Γενικών.

Δεν αποτελούν μόνο το παράδειγμα και τον Φάρο της επιτυχίας για όλους τους Συνεργάτες της Εταιρείας, αλλά είναι και εκείνοι που με την αισιοδοξία τους, το ήθος τους, τη διάθεσή τους, το ακούραστο πάθος τους και τα ψηλά παραγωγικά τους αποτελέσματα, δημιουργούν τις συνθήκες για την πραγματοποίηση τέτοιων ταξιδιών.

Οι ομιλίες των βασικών πρωταγωνιστών της εκδήλωσης ήταν γεμάτες έντονα συναισθήματα. Η χαρά και η συγκίνησή τους ήταν εμφανείς σε κάθε τους λέξη, ενώ παράλληλα, εξέφρασαν με ειλικρίνεια το αίσθημα υπερηφάνειας για όσα κατάφεραν όλοι μαζί. Οι βραβευόμενοι μίλησαν επίσης με θερμά λόγια για το οικογενειακό κλίμα εμπιστοσύνης και καθημερινής χαράς που επικρατεί στην ομάδα. Σημαντική αναφορά έγινε στην εξαιρετική και διαρκή συνεργασία με τα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας. Ιδιαίτερη στιγμή στη βραδιά ήταν η τιμητική πλακέτα που απένειμε ένας εκ των βραβευθέντων και κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμβούλων προς την Delta & Brokers, για την επέτειο των 10 ετών μιας υπέροχης συνεργασίας, γεμάτη αποκλειστικά και μόνο, κυριολεκτικά, με όμορφες στιγμές.

Η βραδιά κύλησε με ωραία μουσική και οι Συνεργάτες της Εταιρείας, μαζί με τις οικογένειές τους, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το φαγητό και το ποτό τους, να διασκεδάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε θερμό κλίμα. Η Delta & Brokers, άλλωστε, δεν παρεκκλίνει ποτέ από την κεντρική της θέση και νοοτροπία που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία μιας όμορφης, ευτυχισμένης ζωής, γεμάτη από χαμόγελα, ταξίδια και καλές συνήθειες. Οι επιτυχίες, τα υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα και οι βραβεύσεις δεν είναι και δεν ήταν ποτέ το κυρίαρχο ζητούμενο…!!! Ίσως όμως, για αυτό να έρχονται και με τόσο όμορφο και ήρεμο τρόπο.